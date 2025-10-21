Ndihma ushqimore në Gaza nuk i plotëson nevojat, Programi Botëror i Ushqimit kërkon akses të plotë

Programi Botëror i Ushqimit (WFP) tha se dërgesat e ushqimit në Gaza janë rritur që nga armëpushimi, por mbeten shumë poshtë objektivit të agjencisë prej 2 mijë tonësh në ditë, duke paralajmëruar se qasja e kufizuar përmes kalimeve kufitare vazhdon të pengojë përpjekjet për të arritur njerëzit që përballen me urinë, veçanërisht në veri, transmeton Anadolu.
Duke folur me gazetarët në Gjenevë, zëdhënësja e WFP-së, Abeer Etefa, tha se më shumë se 530 kamionë kanë hyrë në Gaza që nga armëpushimi, duke transportuar rreth 6.700 tonë ushqim, të mjaftueshëm për të ushqyer gjysmë milioni njerëz për dy javë.
Ajo tha se agjencia aktualisht po dërgon rreth 750 tonë ushqim çdo ditë, një rritje nga nivelet para armëpushimit, por “ende shumë poshtë” objektivit të saj prej 2.000 tonësh në ditë të nevojshëm për të përmbushur nevojat e popullsisë.
WFP ka zgjeruar rrjetin nga pesë në 26 pika aktive shpërndarjeje, kryesisht në Gazën jugore dhe qendrore, dhe po punon për të rihapur më shumë ndërsa kushtet e lejojnë, me objektivin për të arritur në 145.
Etefa tha se agjencia bëri një shpërndarje në veri, duke iu referuar një dërgese të vogël të shtesave ushqimore dhe ushqimeve të lehta për nënat shtatzëna dhe ato që ushqejnë me gji dhe fëmijët e kequshqyer, megjithëse qasja në veri dhe në Qytetin e Gazës mbetet jashtëzakonisht e kufizuar.
“Mbajtja e armëpushimit është jetike. Është e vetmja mënyrë që ne mund të shpëtojmë jetë dhe të ndalojmë urinë në veri”, tha ajo.