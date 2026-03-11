Ndryshimet klimatike po kufizojnë jetën e përditshme për miliarda njerëz, studimi: Një e treta e popullsisë së botës jeton në zona me nxehtësi të rrezikshme
Përkeqësimi i klimës po e zvogëlon kohën që njerëzit mund të kalojnë jetën e tyre në mënyrë të sigurt, sipas një studimi që tregon se një e treta e popullsisë së botës tani jeton në zona ku nxehtësia kufizon rëndë aktivitetin.
Rritja e temperaturave, e nxitur nga djegia e vazhdueshme e lëndëve djegëse fosile, po e bën të vështirë edhe për shumë të rinj e të rritur të shëndetshëm të kryejnë aktivitete fizike bazë, të tilla si punët e shtëpisë ose ngjitja e shkallëve gjatë orëve të ditës në kulmin e verës, paralajmëron raporti.
Kufizimet janë më të mëdha për të moshuarit, të cilët kanë më pak aftësi për të djersitur dhe kështu kontrollojnë temperaturën e trupit të tyre, sipas hulumtimit, i cili kombinon studime fiziologjike të tolerancës ndaj nxehtësisë me shtatë dekada të të dhënave globale dhe rajonale mbi popullsinë, temperaturat dhe zhvillimin njerëzor.
Mesatarisht, raporti zbulon se njerëzit mbi 65 vjeç tani përjetojnë rreth 900 orë çdo vit kur nxehtësia kufizon rëndë aktivitetin e sigurt në natyrë, krahasuar me 600 orë në vitin 1950. Kjo është ekuivalente me më shumë se një muaj orë gjatë ditës.
Më të prekurit janë ata në vendet ose rajonet më të varfra, edhe pse ata janë shumë më pak përgjegjës për prishjen e klimës sesa konsumatorët e pasur, stili i jetesës së të cilëve prodhon emetime më të larta të gazrave serrë nga djegia e gazit, naftës dhe qymyrit.
Në disa rajone tropikale dhe subtropikale, nxehtësia kufizon aktivitetin në natyrë për të rriturit e moshuar për një të katërtën dhe një të tretën e vitit. Sfidat më të rënda gjenden në Azinë Jugperëndimore (Bahrein, Katar, Kuvajt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Irak, Oman), Azinë Jugore (Pakistan, Bangladesh, Indi) dhe pjesë të Afrikës Perëndimore (Mauritania, Mali, Burkina Faso, Senegal, Xhibuti dhe Niger).
Brenda vendeve ka variacione të mëdha sipas gjeografisë, grupit të të ardhurave dhe llojeve të punës. Në Indi, kufizimet janë më të theksuara në Rrafshin Indo-Gangetik dhe në ultësirat lindore, dhe më pak të dukshme në Ghatet Perëndimore dhe në kodrat e Himalajeve. Ndërkohë, në Amerikën e Jugut, njerëzit në pellgun e Amazonës janë shumë më të prekshëm sesa në malësitë e Andeve. Në shumë shtete të Gjirit, njerëzit e pasur mund të zbusin rreziqet me ajër të kondicionuar, ndërsa punëtorët migrantë më të varfër janë të ekspozuar ndaj niveleve të rrezikshme të rrezatimit diellor në vendet e ndërtimit dhe gjatë kryerjes së punëve të tjera në natyrë.
Studimi, i cili u drejtua nga shkencëtarë nga Nature Conservancy dhe u botua në revistën Environmental Research.
Autorët matin “jetesën” në temperatura të ndryshme në MET, një njësi ekuivalente me shpenzimin mesatar të energjisë së një njeriu në qetësi. Një temperaturë e menaxhueshme është ajo në të cilën njerëzit nën 65 vjeç mund të kryejnë deri në 3.3 MET aktivitet, për shembull, të fshijnë dyshemenë ose të ecin me një ritëm të moderuar, për një periudhë të zgjatur pa stres të nxehtësisë, që do të thotë se ata mund ta rregullojnë temperaturën e trupit të tyre bazë në një gjendje të qëndrueshme.
Në të kundërt, “kufizimet e pajetueshme” gjenden në vende të nxehta gjatë orëve kur aktiviteti njerëzor është i kufizuar në 1.5 MET, të cilat janë kryesisht aktivitete sedentare, të tilla si shtrirja ose ulja. Për të shqyrtuar cenueshmërinë e grupmoshave të ndryshme, studiuesit përdorën matje të prodhimit të djersës dhe “lagitjes së lëkurës” së individëve të ekspozuar për periudha të ndryshme kohore në dhomat e nxehtësisë.
Ata krahasuan trendet me kalimin e kohës duke krahasuar kufizimet e jetesës midis periudhave të hershme (1950–1979) dhe më vonë (1995–2024) të të dhënave të tyre. Kjo zbuloi se gjithnjë e më shumë njerëz në një zonë gjithnjë e më të zgjeruar të botës po vuajnë nga kufizimet e jetesës për shkak të rritjes së nxehtësisë. Deri tani, kufizimet më të rënda erdhën në vitin e fundit të studimit, 2024.
Autorët thanë se rezultatet treguan nevojën për veprim të shpejtë për të zvogëluar burimet kryesore të ngrohjes globale: naftën, gazin dhe qymyrin. Ata gjithashtu u bënë thirrje politikëbërësve që t’i drejtojnë burimet drejt komuniteteve, grupmoshave dhe rajoneve më të prekura.