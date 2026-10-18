Në Gaza mbahet funeral për 75 palestinezë të nxjerrë nga rrënojat

Një ceremoni mortore po mbahet për 75 palestinezë, trupat e të cilëve u nxorën nga rrënojat e ndërtesave të shkatërruara nga sulmet izraelite në lagjen Daraj të qytetit të Gazës, njoftoi Ministria e Shëndetësisë në Gaza.
Një zëdhënës i Mbrojtjes Civile në Gaza i tha Al Jazeera-s se rreth 8.000 trupa vazhdojnë të jenë nën rrënoja.
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, të paktën 74.469 palestinezë janë vrarë dhe 175.492 të tjerë janë plagosur që nga fillimi i luftës izraelite në Rripin e Gazës. /mesazhi