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Në Gaza mbahet funeral për 75 palestinezë të nxjerrë nga rrënojat

The site where a house targeted by an Israeli air strike once stood in Gaza City on October 16, 2026 [Dawoud Abu Alkas/Reuters]

Një ceremoni mortore po mbahet për 75 palestinezë, trupat e të cilëve u nxorën nga rrënojat e ndërtesave të shkatërruara nga sulmet izraelite në lagjen Daraj të qytetit të Gazës, njoftoi Ministria e Shëndetësisë në Gaza.

Një zëdhënës i Mbrojtjes Civile në Gaza i tha Al Jazeera-s se rreth 8.000 trupa vazhdojnë të jenë nën rrënoja.

Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, të paktën 74.469 palestinezë janë vrarë dhe 175.492 të tjerë janë plagosur që nga fillimi i luftës izraelite në Rripin e Gazës. /mesazhi

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