Në këtë kishë, Perandori Bizant Herakliu (Çezari) e njohu Profetin Muhamed

Kjo është Kisha e Varrit të Shenjtë në Jerusalem -Palestinë, ku ndodhën ngjarje të rëndësishme historike në historinë islame.
Më e rëndësishmja prej tyre ishte njohja nga Perandori Bizantin Herakli, e profetësisë së të Dërguarit të Zotit, Muhamedit (paqja dhe bekimet qofshin mbi të dhe familjen e tij).
Kjo është një histori e njohur për ne, ajo u pasua nga një ngjarje e rëndësishme që është më pak e njohur për opinionin:
🌴- Në vitin e gjashtë të Hixhrës, Ebu Sufjan ibn Harb, Zoti qoftë i kënaqur me të (para konvertimit të tij në Islam), së bashku me një grup Kurejshësh, po tregtonte në tregjet e Gazës, ku karvanët e tyre mbërritën të ngarkuar me mallrat e tyre.
Një emisar nga Herakliu, Perandori Romak, dhe shefi i tij i policisë po i kërkonin në tregjet e Gazës. Ata i çuan te Herakliu, i cili ishte në Jerusalem. Herakliu hyri në këtë kishë, të cilën e shihni në foto, duke mbajtur kurorën e tij, i rrethuar nga dinjitarët romakë. Ai solli Ebu Sufjanin, dhe shokët e tij para tij.
🌴- Herakliu i tha përkthyesit të tij: “Pyeti se cili prej tyre është më i afërti me atë njeri që pretendon të jetë profet?” Ebu Sufjani tha: “Unë jam më i afërti prej tyre në lidhje farefisnore.”
Herakliu pyeti: “Çfarë lidhjeje ke me të?”
Unë u përgjigja: “Ai është kushëriri im.”
Herakliu tha: “Afroje më afër.”
Ai u urdhëroi shokëve të mi të qëndronin pas meje.
Pastaj u tha shokëve të tij: “Do ta pyes këtë njeri për atë që pretendon të jetë profet. Nëse gënjen, atëherë refuzojeni.”
🌴- Pastaj Herakliu tha: “Cila është prejardhja e këtij njeriu midis jush?” Unë thashë: “Ai është me prejardhje fisnike, të lavdishme midis nesh.”
Herakliu tha: “A e ka thënë ndonjëri prej jush këtë fjalë (La ilahe il-lallah) para tij?”
Unë thashë: “Jo.”
Herakliu tha: “A e akuzuat atë se gënjeu para se të thoshte atë fjalë?”
Unë thashë: “Jo.”
Herakliu tha: “A ishin ndonjë nga paraardhësit e tij mbretër?”
Unë thashë: “Jo.”
🌴- Herakliu tha: “A e pasojn atë fisnikët (të pasurit) apo njerëzit e thjeshtë?”
Unë thashë: “Njerëzit e thjeshtë.”
Herakliu tha: “A po rritet apo po zvogëlohet numri i tyre?”
Unë thashë: “Po rritet.”
Herakliu tha: “A bëhet i pakënaqur dikush që e ka përqafuar Islamin dhe pastaj e heq dorë prej tij?”
Unë thashë, “Jo.”
🌴- Herakliu tha, “A e shkel fjalën e tij?”
Unë thashë: “Jo, dhe tani jemi në një periudhë kohore me të. Kemi frikë se ai mund të na tradhtojë.”
Herakliu tha: “A e luftuat ju atë, apo ai ju luftoi juve?”
Unë thashë: “Po. Ne e luftuam”
Herakliu tha: “Si ishte lufta midis jush?” Unë thashë: “Ishte një seri fitoresh dhe disfatash alternative; ndonjëherë ne fitonim, dhe herë të tjera fitonte Ai.”
🌴- Herakliu tha: “Çfarë të urdhëron ai të bësh?”
Unë thashë: “Ai na urdhëron të adhurojmë vetëm Zotin, duke mos i shoqëruar asgjë Atij, dhe na ndalon nga ajo që adhuronin paraardhësit tanë. Ai na urdhëron të falemi, të japim lëmoshë, të jemi të dëlirë, të mbajmë premtimet tona dhe të përmbushim amanetet tona.”
🌴- Herakliu tha: “Të pyeta për prejardhjen e tij midis jush dhe ti the se ai ishte me prejardhje fisnike dhe kështu dërgohen të dërguarit nga mesi i prejardhjes fisnike, të lavdishme të popullit të tyre.
Të pyeta nëse dikush midis jush e kishte thënë këtë (La ilahe il-lallah) para tij dhe ti the jo.
Unë thashë: ‘Nëse dikush midis jush e kishte thënë këtë para tij, do të thoja se ai është një njeri që ndjek një thënie që është thënë tashmë.'”
Të pyeta: A e akuzove se gënjeu para se të thoshte atë që tha? Ti the jo, kështu që e dija se ai nuk do t’u gënjente njerëzve dhe pastaj nuk do të gënjente për Zotin.
🌴- Të pyeta: A ishte ndonjëri nga paraardhësit e tij mbret? Ti the jo, kështu që unë thashë: Nëse ndonjëri nga paraardhësit e tij do të ishte mbret, do të kishe thënë se ai kërkonte mbretërinë e paraardhësve të tij.
Të pyeta: A e ndoqën fisnikët apo njerëzit e thjeshtë? Ti the se njerëzit e thjeshtë e ndoqën atë dhe ata janë ndjekësit e profetëve.
Të pyeta: A shtohen apo pakësohen? Ti pretendove se shtohen, dhe kështu ndodh me besimin derisa të përsoset.
🌴- Të pyeta: A bëhet ndokush i pakënaqur me fenë e tij pasi e përqafon atë?
Ti pretendove jo, dhe kështu është me besimin kur ëmbëlsia e tij përshkon zemrat; askush nuk bëhet i pakënaqur me të.
Të pyeta: A tradhton ai? Ti pretendove jo, dhe kështu është me të dërguarit; ata nuk tradhtojnë.
Të pyeta: A e luftove atë, dhe a të luftoi ai ty? Ti pretendove se e bëri, dhe se lufta jote me të do të ishte e alternuar, me fitore ndonjëherë mbi ty dhe ndonjëherë mbi të, dhe kështu është me të dërguarit; ata sprovohen, dhe rezultati përfundimtar është i tyre.
Të pyeta: Çfarë të urdhëron ai të bësh? Ti pretendove se ai të urdhëron të adhurosh Zotin dhe të mos i shoqërosh asgjë Atij, dhe ai të ndalon nga ajo që adhuruan të parët e tu, dhe ai të urdhëron të falesh, të japësh lëmoshë, të jesh i dëlirë, të përmbushësh besëlidhjet e tua dhe të kthesh atë që të është besuar.
🌴- Pastaj Herakliu vazhdoi duke thënë: “Ky është përshkrimi i Profetit. E dija që po vinte, por nuk mendoja se do të ishte nga mesi juaj.
Nëse ajo që thoni është e vërtetë, ai së shpejti do të sundojë mbi tokën që tani është nën këmbët e mia. Nëse do të mund ta arrija, do të përpiqesha ta takoja dhe nëse do të isha me të, do ta takoja, do t’ia laja këmbët.”
🌴- Pastaj Herakliu urdhëroi të lexohej letra nga i Dërguari i Zotit. Ajo thoshte:
“Në emër të Zotit, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit. Nga Muhamedi, rob i Zotit dhe i Dërguari i Tij, drejtuar Herakliut, sundimtarit të Romakëve. Paqja qoftë mbi ata që ndjekin udhëzimin.
Ju ftoj në mesazhin e Islamit. Përqafojeni Islamin dhe do të jeni të sigurt. Përqafojeni Islamin dhe Zoti do t’ju japë një shpërblim të dyfishtë.
Por nëse largoheni, mëkati i popullit do të jetë mbi ju. Pastaj lexoi ajetin:
“O Ithtarë të librit, ejani te një fjalë që është e përbashkët midis nesh dhe jush – se nuk do të adhurojmë përveç Zotit dhe nuk do t’i shoqërojmë asgjë Atij dhe nuk do të marrim njëri-tjetrin si zotëra përveç Allahut. Nëse ata kthehen, atëherë thuaj: “Dëshmoni se ne jemi myslimanë.” (Ali Imran: 64).
🌴- Herakliu pothuajse u konvertua në Islam, por ai u kap fort pas mbretërisë së tij dhe u frikësua nga oborrtarët e tij, kështu që ai vdiq, ashtu siç kishte parathënë Profeti (paqja dhe bekimet qofshin mbi të dhe familjen e tij).
Këtu, Herakliu e ktheu vëmendjen e tij nga Jerusalemi, të cilin romakët e kishin shndërruar në një vendgrumbullim mbeturinash, duke grumbulluar ndyrësira dhe mbeturina mbi të derisa Kupola e Shkëmbit u mbulua.
Herakliu tha: “Mjerë ju! Shikoni çfarë keni bërë! E keni shkatërruar këtë qytet dhe e keni shndërruar në një vendgrumbullim mbeturinash. Pendohuni për atë që keni bërë, ose do të vriteni për këtë, ashtu siç u vranë Bijtë e Izraelit për gjakun e Gjon Pagëzorit.”
🌴- Shikoni se si e dinte Herakliu se cili do të ishte rezultati. Ai ishte një dijetar midis Ithtarëve të Librit, siç përmendet në Sahih Buhari (Zoti e mëshiroftë), dhe ai e kuptoi madhësinë e krimit të kryer nga populli i tij, Kryqtarët, duke e përdhosur Jerusalemin dhe duke e shndërruar atë në një vendgrumbullim mbeturinash, edhe pse ky qytet është i nderuar në të gjitha fetë.
Atëherë shikoni se si e dinte ai, nëpërmjet intuitës së tij të shëndoshë dhe rrëfimeve që kishte në shkrimet e tyre të shenjta, se kombi çlirues do të vinte përpara për ta pastruar këtë qytet (xhami) nga papastërtitë fizike dhe shpirtërore.
Prandaj, ai urdhëroi që vendi (xhamia) të pastrohej nga mbeturinat para se t’i binte ndëshkimi.
🌴- Transmetuesi thotë: Kështu që ata filluan ta fshinin atë, sepse atëherë ishte një vendgrumbullim mbeturinash, ngjitur me mihrabin e Davudit. Ata kishin fshirë vetëm një të tretën e saj kur mbërritën muslimanët, dhe Omer ibn Hattabi, Zoti qoftë i kënaqur me të, erdhi dhe e hapi atë, duke mbikëqyrur personalisht fshirjen, së bashku me ata që ishin me të prej myslimanëve.
Në të kundërt, Omeri (Zoti qoftë i kënaqur me të) ua kurseu gjakun, mbrojti vendet e tyre të shenjta dhe shkroi për ta Besëlidhjen e tij të famshme të Omerit.
🌴- Kur erdhën kryqëzatat; ata vranë njerëzit e xhamisë derisa gjaku rrjedhi brenda saj. Ata thyen shtyllat e sallave të lutjeve dhe i shndërruan ato në stalla ku kuajt mund të kryenin nevojat dhe të urinonin.
Ata ngritën kryqe në Kupolën e Shkëmbit, duke kombinuar kështu ndotjen morale dhe fizike.
Kur Salahudin Ejupi (Zoti e mëshiroftë) e çliroi Jerusalemin, ai e pastroi atë nga ajo që kishte qenë brenda saj, mbrojti jetën dhe kishat e tyre dhe ua besoi çelësat e kësaj kishe dy familjeve myslimane në Jerusalem.
Një familje do t’i mbante çelësat dhe tjetra do ta hapte kishën pasi ta dorëzonte, në mënyrë që të krishterët të mos e kundërshtonin pronësinë e saj. Ajo ka mbetur në duart e këtyre dy familjeve deri më sot.
👉- Kur ne sundonim, falja ishte natyra jonë.
Kur ju sundonit, lugina u skuq nga gjaku.
Ju lejuat vrasjen e të burgosurve, ndërsa ne gjithmonë kemi treguar mëshirë dhe kemi falur robërit tanë.
Ky ndryshim midis nesh është i mjaftueshëm për ju, sepse çdo enë është plot me atë që përmban.
Nga Dr.Musa VILA