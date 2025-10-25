Në Nürnberg organizohet Konkursi i Dijes për Jetën e Profetit Muhamed

Në Nürnberg, nën organizimin e Zyrës së Shërbimeve Fetare, u zhvillua Konkursi i Dijes për Jetën e Profetit Muhamed (Siyer-i Nebi) me temën “Në gjurmët e Profetit, në rrugën e Hixhazit”.
Konkursi u organizua për të rinjtë 17-27 vjeç, në dy kategori për djem dhe vajza, dhe kishte qëllim të nxisë leximin, njohjen dhe jetesën sipas shembullit të Profetit. Materiali për konkursin u bazua në librin “Hz. Peygamber ve Evrensel Mesajı” nga Ibrahim Sarıçam.
Ngjarja u zhvillua në Xhaminë Eyüp Sultan të DITIB Nürnberg dhe fituesit e dy kategorive do të shpërblehen me Umre, ndërsa vendet e dyta dhe të treta do të marrin përkatësisht 500 dhe 250 euro. /diyanet