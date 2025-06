Në Panairin e 55-të Ajror të Parisit nënshkruhet sipërmarrja e përbashkët mes “Baykar” dhe “Leonardo”

Në edicionin e 55-të të Panairit Ndërkombëtar Ajror në Paris të Francës, një nga aktivitetet më të rëndësishme të industrisë ajrore, u nënshkrua marrëveshja për krijimin e një sipërmarrjeje të përbashkët mes liderit turk të industrisë së mbrojtjes “Baykar” dhe gjigantit italian “Leonardo”, raporton Anadolu.

Ceremonia e nënshkrimit u zhvillua në Le Bourget, në periferi të kryeqytetit francez Paris, ku morën pjesë kryetari i Bordit të Drejtorëve të “Baykar”, Selçuk Bayraktar dhe drejtori i përgjithshëm i “Leonardo”-s, Roberto Cingolani.

Pas nënshkrimit, të dy drejtuesit mbajtën një konferencë të përbashkët për media.

Cingolani tha se “Baykar” dhe “Leonardo” nënshkruan një sipërmarrje të përbashkët për “sisteme të paudhëzuara të gjeneratës së re që planifikojnë të fillojnë të prodhojnë në një kohë të shkurtër” dhe se është i kënaqur me nënshkrimin e kësaj sipërmarrjeje.

Ai thekson se beson se kishte një boshllëk në NATO dhe Evropë në lidhje me mjetet ajrore pa pilot. Cingolani tha se të dy kompanitë kanë filluar të punojnë për integrimin e sistemeve të ngarkesës dhe se synojnë që deri në fund të vitit të kryejnë ulje me sukses në një aeroplanmbajtëse në Marinën Italiane.

Pasi vuri në dukje se do të kryejnë prodhim në 4 vende në Itali, përfshirë Ronchi dei Legionari, brenda fushëveprimit të sipërmarrjes dhe se do të kishte një proces certifikimi për makinat e reja, Cingolani tha se data e planifikuar për certifikatat është viti 2026. Ai shtoi se brenda fushëveprimit të sipërmarrjes synojnë të bëjnë shitje në tregun evropian, i cili ka mangësi të konsiderueshme.

Kur një gazetar e pyeti se “Çfarë patë tek ‘Baykar’ për të nënshkruar një sipërmarrje të tillë?”, Cingolani tha: “Ne e vizituam ‘Baykar’-in pas disa kontakteve paraprake kohët e fundit. Mendoj se ishte shtatë muaj më parë. Pra, shkuam në ‘Baykar’ për herë të parë dhe ajo që ishte mbresëlënëse ishte se plani i prodhimit ishte madhështor. (Atje) pamë qindra ndoshta mijëra të rinj. (Mosha mesatare e këtyre të rinjve) ishte rreth 29 vjeç”.

Duke theksuar se ishte shumë i impresionuar nga objektet e “Baykar”-it, Cingolani tha: “Ky nuk ishte vetëm një objekt ose një ndërtesë, ishte një qytet”. “Për më tepër, duhet të merrni në konsideratë se (Baykar) është shitësi i parë në botë. Pra, duhet të ketë një arsye për këtë, apo jo? Dhe ata u rritën mjaft shpejt. Pra, të gjithë treguesit në lidhje me teknikën, komercialen dhe shpirtin e kompanisë ishin të plotë”, potencoi Cingolani.

Ai shpjegoi se pas përshtypjes pozitive që morën nga objektet e “Baykar”-it, ata gjithashtu morën në konsideratë plotësueshmërinë teknologjike me këtë kompani dhe më vonë vendosën të hynin në sipërmarrje të përbashkëta.

Duke deklaruar se beson që krahu lindor i NATO-s duhet të forcohet, Cingolani tha: “Unë besoj se Evropa dhe Turqia duhet të formojnë aleanca më të forta. Sidomos në zhvillimin e teknologjive të reja. Përndryshe, NATO do të marrë formën e një tavoline të madhe dhe një të vogël për të ecur dhe kjo nuk është e sigurt. Ne duhet t’i besojmë më shumë njëri-tjetrit”.

Ai vuri në dukje se ata kanë ndërmarrë hapa të rëndësishëm në teknologji me “Baykar”-in përtej politikës. Cingolani bëri vërejtjet e mëposhtme kur u pyet për bashkimin e teknologjisë dhe armëve turke me “Leonardo”-n.

“Shikoni, kur bëni një martesë, portofoli juaj është i hapur për palën tjetër. Pra, pse jo, kjo është një situatë që do të varet nga nevojat e tregut dhe kostoja. Nuk ka kufizime për momentin. Ne nuk po vendosim një kufi për sinergjitë e ardhshme. Sigurisht, ne po mendojmë në planin afatgjatë”, u shpreh ai.

Selçuk Bayraktar, nga ana tjetër në lidhje me vendimin e tyre për të punuar me “Leonardo”-n, tërhoqi vëmendjen për faktin se partnerët e tyre italianë kanë sisteme radari dhe ngarkese teknologjikisht të shkëlqyera.

Ai deklaroi se kanë nënshkruar “partneritet të shkëlqyer plotësues” me “Leonardo”-n. Bayraktar kujtoi se të dy kompanitë kanë nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi.

Bayraktar tha se kanë bashkëpunim shumë të mirë me “Leonardo”-n dhe se duan ta zhvillojnë këtë. “Është më mirë të formohet një aleancë, veçanërisht kur bëhet fjalë për sigurinë globale në fushën e teknologjisë. Është gjithmonë më mirë të formohet një partneritet dhe të sigurohemi që interesat dhe qëllimet janë të pajtueshme. Ne tashmë kemi një bashkëpunim dhe jemi të lumtur për këtë”, tha ai.

“Bashkëpunimi është i rëndësishëm jo vetëm për Evropën dhe NATO-n, por edhe për sigurinë globale. Ne besojmë se do të jetë i mirë. Ekipet tona do të bëjnë më të mirën e tyre. Kjo është në të vërtetë një situatë e mirë për të gjithë botën”, tha Bayraktar duke shtuar:

“Ekipet po kryejnë kërkime mbi fushat e bashkëpunimit të ndërsjellë dhe se mund të ketë bashkëpunim të ri në shumë fusha, përfshirë hapësirën, në të ardhmen. Teknologjia në fushën e aviacionit po ndryshon me shpejtësi dhe se ne po ndjekim zhvillimet”.

– “Para së gjithash do të punohet në platformat Bayraktar TB3 dhe Akıncı”

Pas konferencës për media, Bayraktar i tha korrespondentit të AA-së se “Sipërmearrja jonë e përbashkët, e themeluar si partneritet “Leonardo-Baykar”, ka filluar që nga sot. Para së gjithash, do të punohet në platformat Bayraktar TB3 dhe Akıncı”.

Bayraktar deklaroi se bisedimet midis “Leonardo” dhe “Baykar” në fushën e hapësirës po vazhdojnë dhe vuri në dukje se ata kryesisht po vazhdojnë bashkëpunimin e tyre në platformat që kanë zhvilluar midis dy kompanive.

“Sidomos në aspektin e hapjes ndaj tregut ndërkombëtar, Turqia është bërë vendi që punon me shumicën e vendeve në botë në fushën e mjeteve ajrore pa pilot (UAV)”, tha Bayraktar i cili shtoi se “Baykar” mban 60 për qind të tregut botëror të eksportit të dronëve dhe Turqia mban 65 për qind të tregut të eksportit të dronëve.

“Do të ketë zgjerim më serioz në tregjet e Evropës Perëndimore. Puna jonë me vendet evropiane dhe të NATO-s aktualisht tashmë është në vazhdim. Përveç kësaj, ne vlerësojmë se do të arrijë një kapacitet shumë më të fortë, veçanërisht përmes sistemeve të ngarkesës, me mundësitë e ofruara në një portofol edhe më të madh me këtë aleancë”, tha Bayraktar.

Ai theksoi se ata synojnë të ruajnë pozicionin e tyre udhëheqës në këtë fushë duke vazhduar inovacionin dhe inovacionin e vazhdueshëm në fushën e dronëve (UAV). “Në emër të Turqisë, në emër të idealit tonë të iniciativës kombëtare të teknologjisë. Përveç kësaj, ne po punojmë në fushën e hapësirës”, u shpreh Bayraktar.

Pasi tha se ata vazhdojnë punën e tyre drejt KIZILELMA-s, e cila ka qenë qëllimi i tyre për 20 vjet që nga themelimi i tyre i parë, Bayraktar tha: “Sidomos KIZILELMA do të revolucionarizojë aviacionin dhe luftimet ajrore. Përveç kësaj, versionet detare të Bayraktar TB3 dhe KIZILELMA do të revolucionarizojnë luftimet ajrore detare. Këto janë qëllimet tona në mjetet ajrore pa pilot”, tha ai.

Bayraktar vuri në dukje se “Baykar” po kryen studime në fushën e lëvizshmërisë inteligjente të fluturimit dhe shtoi se ata synojnë të vazhdojnë punën e tyre me të rinjtë që besojnë në iniciativën kombëtare të teknologjisë derisa Turqia të bëhet plotësisht e pavarur dhe e begatë në të gjitha fushat e tjera të teknologjisë.

Ai nënvizoi se është e vlefshme të forcohen lidhjet ekzistuese midis Italisë dhe Turqisë me këtë sipërmarrje të përbashkët midis dy kompanive dhe se është e rëndësishme të forcohet bashkëpunimi i sigurisë midis Turqisë dhe Evropës.

Bayraktar tërhoqi vëmendjen për faktin se bota po kalonte një periudhë çarjesh teknologjike dhe gjeostrategjike. “Këto janë periudha komplekse ku nuk është e qartë se ku do të ndodhë një krizë në çdo moment, një gjendje lufte”, tha ai.

Sipas tij, këto marrëdhënie aleance ishin të rëndësishme për paqen dhe qetësinë botërore. “Suksesi dhe vrulli që vendi ynë ka treguar në aspektin e industrisë së mbrojtjes, veçanërisht në 20 vitet e fundit, tani është tërheqës në të gjithë botën. Unë çmoj vlerën e këtij bashkëpunimi dhe bashkëpunimeve të ngjashme në aspektin e hapjes ndaj tregjeve të reja dhe arritjes së aftësive më të larta”, tha Bayraktar.