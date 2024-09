Në qytetet amerikane u mbajtën protesta kundër mbështetjes për Iz’raelin

Protestuesit u mblodhën në qytetet amerikane, duke përfshirë Los Angeles, Nju Jork dhe Uashington, DC, të martën për të demonstruar kundër mbështetjes së SHBA për Izraelin përballë agresionit të tij në rritje në Gaza dhe Liban.

Aktivistët kundër luftës – duke brohoritur parulla duke përfshirë “Larg duart nga Lindja e Mesme” dhe “Palestinë e lirë” – kërkuan një embargo armësh kundër aleatit të SHBA.

VIDEO THREAD: “Hands off Lebanon now!” chanted protesters marching tonight from the White House to the headquarters of the Washington Post. “From Gaza to Beirut, all our martyrs, we salute!”

“Arms embargo, now!” they said, demanding Biden cease arms shipments to Israel. pic.twitter.com/MPvICFK25B

— Ford Fischer (@FordFischer) September 25, 2024