Në shifra – Bilanci i viktimave në Gaza

Ministria e Shëndetësisë në Gaza raporton:
- 65,208 të vrarë dhe 166,271 të plagosur nga sulmet izraelite që prej tetorit 2023.
- Që prej 18 marsit, kur u thye armëpushimi, janë vrarë 12,653 persona dhe plagosur 54,230.
- Në 24 orët e fundit sipas ministrisë janë vrarë 4 persona dhe plagosur 18 gjatë pritjes për ndihma.
- Në total, 2,518 palestinezë janë vrarë dhe mbi 18,449 janë plagosur gjatë kërkimit për ndihma.
- Që prej shpalljes së urisë nga IPC, janë regjistruar 164 vdekje, përfshirë 32 fëmijë.