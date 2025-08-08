Në Shkup organizohet protestë në mbështetje të popullit palestinez

Në kryeqytetin e Maqedonisë së Veriut, Shkup, sot u mbajt një protestë paqësore për të dënuar gjenocidin ndaj popullit palestinez dhe për të shprehur solidaritet me civilët në Rripin e Gazës, raporton Anadolu.
Protesta, në të cilën morën pjesë studentë dhe qytetarë pas thirrjeve në rrjetet sociale, u zhvillua përpara Kuvendit të Maqedonisë së Veriut.
Protestuesit mbanin flamuj të Palestinës dhe thirrën slogane në mbështetje të popullit palestinez.
Protesta para kuvendit u organizua pasi parlamenti së fundmi nuk miratoi futjen në rend dite të një rezolute mbi krizën e rëndë humanitare në Rripin e Gazës, çka u konsiderua si heshtje dhe shpërfillje nga ana e institucioneve shtetërore.
Duke folur në këtë protestë, aktivisti Drin Shaqiri tha se janë mbledhur si dëshmitarë të një gjenocidi që po ndodh në Gaza.
“Në Gaza nuk po ndodh një konflikt. Po ndodh një krim, një krim që ka emër, ka viktima dhe që ka fajtorë. Në Gaza po vriten njerëz, po vritet një popull i tërë para syve tanë”, tha Shaqiri, duke bërë thirrje që institucionet shtetërore të dalin me qëndrim kundër gjenocidit në enklavën palestineze.
Ndërkaq, Jasmina Gollubovska, një tjetër aktiviste, tha se janë mbledhur si kolektiv i ndërgjegjes dhe jo si individë, për të treguar se populli palestinez nuk është vetëm, ndërkohë që dënoi heshtjen përballë gjenocidit në Gaza.
“Sot nuk kemi ardhur për ndonjë ngjarje ose spektakël, kemi ardhur për të dëshmuar se qytete të tëra po zhduken nga faqja e planetit tonë. Para syve tanë po ndodh gjenocid. Kur gratë, fëmijët dhe burrat që janë civilë i vrasin me plumba, uri dhe etje, ne solidarizohemi me ta dhe këtë e shohim si plagë në ndërgjegjen tonë”, tha Gollubovska.
Ajo po ashtu bëri thirrje për veprim nga ana e institucioneve shtetërore, duke kërkuar nga deputetët dhe parlamenti që të krijohen kushte për dërgimin e ndihmave në Palestinë dhe ta shfaqin qëndrimin e tyre kundër gjenocidit.
Ndryshe, Izraeli po përballet me zemërim në rritje për shkak të luftës shkatërruese në Gaza, ku më shumë se 61.000 persona janë vrarë që nga tetori i vitit 2023. Fushata ushtarake ka shkatërruar enklavën dhe e ka çuar atë në prag të urisë së përgjithshme.
Në nëntor të kaluar, Gjykata Penale Ndërkombëtare lëshoi urdhra arresti për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e tij të mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli përballet gjithashtu me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë lidhur me luftën në enklavën palestineze.