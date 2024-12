Në Stamboll mbërrijnë 50 tonë pajisje mjekësore që OBSH-ja do t’i shpërndajë në Siri

Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) solli në Istanbul 50 tonë pajisje mjekësore të financuara nga Bashkimi Evropian (BE) për t’u dorëzuar në objektet shëndetësore në Siri, raporton Anadolu.

Avioni që transportonte 50 tonë pajisje mjekësore, përfshirë komplete të kirurgjisë së urgjencës së traumës dhe ilaçe bazë, nga të cilat do të përfitojnë mijëra sirianë, ateroi në aeroportin e Istanbulit.

Mjetet mjekësore do të dërgohen në Mersin me kamionë pas përfundimit të procedurave doganore në aeroportin e Istanbulit.

Zëvendës përfaqësuesi i OBSH-së në Türkiye, dr. Pierre Nabeth në Terminalin e Transportit të Aeroportit të Istanbulit dha deklaratë për Anadolu përpara se furnizimet mjekësore të dërgoheshin në Mersin me kamionë.

Nabeth shprehu kënaqësinë e tij me furnizimet mjekësore që do të shpërndahen në veri të Idlibit dhe Halepit.

Ai tha se furnizimet mjekësore u sollën në Türkiye nga Dubai. “OBSH-ja ka një magazinë të madhe në Dubai për raste urgjente. Midis furnizimeve mjekësore, ka komplete kirurgjie të urgjencës së traumës dhe medikamente të ndryshme. Këto komplete do të përdoren për pacientët e plagosur në konflikte dhe për pacientët e tjerë”, tha Nabeth.

– “Ne do të vazhdojmë të transportojmë furnizime në Siri”

Nabeth tha se ata e kryen këtë operacion përmes Türkiyes për shkak se situata e sigurisë në Siri ende është e brishtë.

“OBSH-ja ka një zyrë të madhe në Gaziantep. Është më e lehtë për ne që t’i dërgojmë këto furnizime në qendrat shëndetësore në Idlib dhe rajone të tjera nga qendra jonë në Gaziantep. Meqenëse nuk e dimë saktësisht se ku do të evoluojë procesi në Siri, ne do të vazhdojmë transportimin e furnizimeve për në Siri”, tha Nabeth duke shtuar:

“Materialet do të transportohen në Mersin me kamionë. Prej aty ato do të shpërndahen në të gjithë Sirinë nëpërmjet Hatayit. Organizatat tona partnere atje do t’i shpërndajnë materialet në spitalet në Siri”, tha Nabeth.

– Cilat janë pajisjet mjekësore?

Furnizimet mjekësore nga të cilat do të përfitojnë mijëra sirianë përfshijnë ilaçe bazë, instrumente kirurgjikale të krijuara posaçërisht për kujdesin në situata urgjente dhe komplete që përmbajnë materiale anestezi dhe sterilizimi.

Furnizimet përfshijnë ilaçe thelbësore për të trajtuar sëmundjet e zakonshme dhe për të parandaluar shpërndarjen e sëmundjeve, duke siguruar që spitalet dhe klinikat të mund t’u përgjigjen nevojave urgjente dhe rutinë.

Qëllimi është rimëkëmbja dhe rindërtimi i sistemit shëndetësor të Sirisë me materialet e blera me Fondin e Ndihmës Humanitare të BE-së.

Që nga 27 nëntori, OBSH-ja ka dorëzuar 510 njësi të furnizimit në 37 institucione shëndetësore, duke mbështetur trajtimin e mbi 94.900 personave.