Nëna e një pengu akuzon Netanyahun për sabotim të negociatave

Einav Zangauker, nëna e njërit prej pengjeve që vazhdojnë të mbahen në Gaza, ka akuzuar kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu se po përpiqet të dështojë përpjekjet për arritjen e një marrëveshjeje për lirimin e tyre.
“ Këtë javë pamë një dështim madhështor nga kryeministri, i cili vuri në rrezik jetën e pengjeve dhe tentoi të eliminonte ekipin negociator të Hamasit – në kohën kur po diskutonin marrëveshjen për lirimin e djalit tim,” tha ajo në një deklaratë, duke iu referuar sulmit izraelit në Doha.
Sipas saj, Netanyahu “nuk tentoi të bombardonte drejtuesit e Hamasit, por mundësinë tonë, si familje, për t’i sjellë të dashurit tanë në shtëpi”.
Familjarët e pengjeve pritet të protestojnë së shpejti në Sheshin e Pengjeve në Tel Aviv, duke kërkuar arritjen e një marrëveshjeje për lirimin e tyre. /mesazhi