Nënpresidenti i SHBA-së mbërrin në Armeni për vizitë zyrtare dyditore

Nënpresidenti i SHBA-së, JD Vance, mbërriti sot në kryeqytetin e Armenisë, Jerevan, për një vizitë zyrtare dyditore, ku është planifikuar të takohet me kryeministrin e vendit, raportoi media shtetërore, transmeton Anadolu.
Mbërritja e JD Vance dhe bashkëshortes së tij, Usha Vance, në Aeroportin Zvartnots të Jerevanit u raportua nga agjencia shtetërore armene e lajmeve Armenpress.
Më herët, Zyra e Kryeministrit të Armenisë kishte njoftuar se ata do të mbërrinin në Jerevan për një vizitë më 9–10 shkurt.
“Sonte, kryeministri armen Nikol Pashinyan do të takohet me nënpresidentin amerikan, ndërsa më pas do të japin deklarata”, thuhet në raport.
Ndërkohë, një njoftim për media i Departamentit amerikan të Shtetit, i publikuar të shtunën, tha se vizita e Vance në Armeni, si dhe në Azerbajxhanin fqinj, më 9–11 shkurt, do të “çojë përpara përpjekjet e paqes të presidentit (Donald) Trump dhe do të promovojë Rrugën Trump për Paqe dhe Prosperitet Ndërkombëtar (TRIPP)”.
Në një samit trepalësh mes presidentit të Azerbajxhanit Ilham Aliyev, Pashinyanit dhe Trumpit në Shtëpinë e Bardhë më 8 gusht të vitit të kaluar, Baku dhe Jerevani nënshkruan një deklaratë për t’i dhënë fund konfliktit disadekadësh, duke u zotuar të ndalin armiqësitë, të rihapin rrugët e transportit dhe të normalizojnë marrëdhëniet.
Projekti TRIPP synon të lidhë Azerbajxhanin kontinental me enklavën e tij Nakhçivan përmes Armenisë, në përputhje me deklaratën.
Azerbajxhani ka kryer disa dërgesa të produkteve të naftës të prodhuara në vend drejt Armenisë javët e fundit, e para prej të cilave u realizua në fund të dhjetorit, ndërsa dy fqinjët e Kaukazit Jugor po ndërmarrin hapa për përmirësimin e marrëdhënieve pas vitesh konflikti.