Nepal, vendoset shtetrrethim në më shumë rajone për të penguar protestat

Nepali vendosi të martën urdhra të rinj të shtetrrethimit në një përpjekje për të penguar protestat kundër ndalimit të mediave sociale dhe korrupsionit të dyshuar, raportoi “Kathmandu Post”, transmeton Anadolu.
Njerëzit ishin në gjendje të hynin përsëri në llogaritë e tyre të mediave sociale në mesnatë të hënën dhe të martën.
Të martën në mëngjes, të rinjtë filluan të mblidheshin spontanisht pranë ndërtesës së parlamentit në New Baneshwar, Kathmandu. “Incidenti i djeshëm nxori në pah dështimin e qeverisë. Erdha këtu për të qëndruar me të rinjtë”, u citua të ketë thënë njëri nga pjesëmarrësit.
Për shkak të shqetësimeve për sigurinë, autoritetet kanë vendosur një shtetrrethim në zonën Ring Road të Kathmandusë duke filluar nga ora 08:30 e mëngjesit me kohën lokale deri në njoftim të mëtejshëm. Urdhra shtetrrethimi janë zbatuar gjithashtu në Lalitpur dhe Bhaktapur pas përleshjeve të dhunshme të së hënës.
Pas protestave, ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit të Blegtorisë, Ramnath Adhikari, dha dorëheqjen të martën, duke kritikuar reagimin autoritar të qeverisë ndaj protestuesve.
Në letrën e tij të dorëheqjes, Adhikari dënoi shtypjen e dhunshme të protestave paqësore, të cilat ai tha se e kishin zhvendosur vendin drejt autoritarizmit në vend të demokracisë.
Të hënën, Nepali vendosi ushtrinë pas përleshjeve midis protestuesve dhe policisë për shkak të ndalimit të mediave sociale dhe korrupsionit të dyshuar, ku humbën jetën 19 persona.
Të paktën 347 persona u plagosën gjithashtu, me spitalet që janë të stërmbushura dhe dhjetëra të tjerë mbeten në gjendje kritike. Zyrtarët ende nuk kanë lëshuar një deklaratë për viktimat.
Ministri i Brendshëm, Ramesh Lekhak dha dorëheqjen po atë ditë, duke marrë përgjegjësinë për shtypjen e demonstratave.