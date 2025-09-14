Netanyahu akuzon drejtuesit e Hamasit në Katar për bllokimin e marrëveshjes së Gazës

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu deklaroi se udhëheqësit e Hamasit që jetojnë në Katar janë “pengesa kryesore” për lirimin e pengjeve dhe përfundimin e luftës në Gaza.
“Shtyrja e pafund e luftës është rezultat i refuzimit të tyre për çdo armëpushim,” shkroi ai në platformën X.
Të martën, Izraeli shënjestroi udhëheqësinë e Hamasit në Doha, duke vrarë gjashtë persona. Megjithatë, sipas grupit palestinez, asnjë nga drejtuesit nuk ishte mes viktimave.
Netanyahu dhe ministrat e tij të krahut të djathtë janë akuzuar vazhdimisht se kanë penguar negociatat për lirimin e pengjeve, me qëllim vazhdimin e luftës shkatërrimtare në Gaza. /mesazhi