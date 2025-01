Netanyahu falënderon Trumpin që po ndihmon Izraelin të vetëmbrohet

Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, ka falënderuar presidentin e SHBA-së, Donald Trump, të dielën përmes një video-mesazhi, për siç tha, dhënien Izraelit të mjeteve që i nevojiten për të mbrojtur veten”.

Falënderimi i tij vjen pak pasi Trumpi i dha fund ndalimit të ish-presidentit të SHBA-së, Joe Biden për dërgimin e bombave 2,000 paundësh në Izrael.

Netanyahu e ka falënderuar presidentin e ri amerikan për mbajtjen e fjalës.

Gjatë një sesioni 20-minutësh pyetje-përgjigje të shtunën me gazetarët në bordin e Air Force One, Trumpi ka folur gjithashtu për situatën në lidhje me palestinezët në Rripin e Gazës, si dhe municionet për Izraelin.

Trump ka thënë se do të dëshironte të shihte Jordaninë, Egjiptin dhe vendet e tjera arabe të rrisin numrin e refugjatëve palestinezë që pranojnë nga Rripi i Gazës, në mënyrë që të bëhet pastrimi i terrotorit të shkatërruar nga lufta.