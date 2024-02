Netanyahu i prezanton qeverisë së tij planin e pasluftës për Gazën

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu i prezantoi qeverisë së tij një udhërrëfyes pas përfundimit të sulmeve aktuale në Rripin e Gazës, sipas së cilit ushtria izraelite do të vazhdonte të pushtonte vendin dhe të thellonte krizën humanitare, raporton Anadolu.

Zyra e Kryeministrit izraelit njoftoi se plani, të cilin Netanyahu e prezantoi në mbledhjen e djeshme të kabinetit, parashikon “çmilitarizimin e Rripit të Gazës, ruajtjen e lirisë së lëvizjes së Izraelit dhe mbylljen e Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Ndihmën dhe Punën për Refugjatët Palestinë (UNRWA)”.

Sipas planit, Izraeli do të ruajë lirinë e veprimit në çështjet e sigurisë dhe ushtarake në Rripin e Gazës dhe Bregun Perëndimor të pushtuar dhe do të parandalojë “përpjekjet e kontrabandës”, duke krijuar një zonë tampon në kufirin Egjipt-Gaza me koordinimin e SHBA-së.

Sipas udhërrëfyesit që Netanyahu i paraqiti qeverisë, administrimi civil i Gazës do të kryhet nga “profesionistë me aftësi menaxheriale”, dhe plani thotë se këta njerëz “nuk do të lidhen me shtetet dhe organizatat që mbështesin terrorizmin” dhe do të nuk marrin rroga prej tyre.

Izraeli ka akuzuar administratën legjitime ndërkombëtare palestineze, me seli në Ramallah, për “mbështetje të terrorizmit” dhe ka vënë në dukje me këtë artikull në udhërrëfyes se dëshiron ta heqë atë nga administrata e Gazës.

Sipas udhërrëfyesit të paraqitur nga kryeministri Netanyahu, Izraeli do të punojë gjithashtu për të mbyllur UNRWA-në.

Plani theksonte se në vend të kësaj agjencie të OKB-së do të punonin organizatat ndërkombëtare humanitare, si dhe thuhej se rindërtimi i Rripit të Gazës do të fillonte pas “çarmatimit të plotë të Gazës dhe eliminimit të radikalizimit” dhe se plani i rehabilitimit do të ishte financuar nga “vendet e miratuara nga Izraeli”.

Plani i Netanyahut gjithashtu thekson se Izraeli nuk pranon “imponime ndërkombëtare” në lidhje me një marrëveshje të përhershme me palestinezët dhe paralajmëron se “pranimi i njëanshëm i një shteti palestinez nga komuniteti ndërkombëtar do të ishte një shpërblim i madh për terrorizmin dhe do të parandalonte një marrëveshje paqeje në të ardhmen”.

Në plan thuhet se qëllimet e Izraelit mbeten të pandryshuara dhe përfshijnë eliminimin e Hamasit dhe Xhihadit Islamik, lirimin e të burgosurve izraelitë nga Gaza dhe parandalimin e çdo kërcënimi ndaj Izraelit.