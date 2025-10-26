Netanyahu: Izraeli do të vendosë vetë cilat forca të huaja janë ‘të papranueshme’

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu deklaroi se Izraeli, si shtet sovran, do të përcaktojë vetë politikën e tij të sigurisë dhe me cilat forca të huaja do të bashkëpunojë.
“Ne kontrollojmë sigurinë tonë dhe u kemi bërë të qartë forcave ndërkombëtare se Izraeli do të vendosë cilat forca janë të papranueshme për ne – dhe kështu kemi vepruar dhe do të vazhdojmë të veprojmë,” tha Netanyahu para mbledhjes së kabinetit.
Ai shtoi se kjo qasje është “natyrisht e pranuar nga Shtetet e Bashkuara”, duke iu referuar deklaratave të përfaqësuesve më të lartë amerikanë gjatë ditëve të fundit. /mesazhi