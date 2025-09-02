Netanyahu: Izraeli në “fazë vendimtare” të luftës në Gaza

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se Izraeli po përballet me një “fazë vendimtare” të luftës ndërsa përgatitet të marrë kontrollin e Gaza City.
“Ne po punojmë për të mposhtur Hamasin,” u citua të thoshte ai nga mediat izraelite.
Plani për të mos hyrë në negociata dhe për të zhvendosur deri në 1 milion palestinezë drejt jugut ka nxitur dënim të gjerë ndërkombëtar, duke shtyrë disa nga aleatët kryesorë evropianë të SHBA-së dhe Kanadanë të njohin shtetin e Palestinës.
Duke iu drejtuar rezervistëve izraelitë në Gaza, Netanyahu tha se qeveria e tij mori “vendime shumë të vështira”, por i zbatoi ato për të çuar Izraelin drejt “fitores totale”. /mesazhi