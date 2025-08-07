Netanyahu: Izraeli synon të marrë kontrollin e plotë të Gazës

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka deklaruar se Izraeli synon të marrë kontrollin e të gjithë territorit të Gazës. Në një intervistë për Fox News, ai u pyet nëse Izraeli do të marrë kontrollin e plotë të enklavës palestineze, dhe u përgjigj: “E synojmë, për të siguruar sigurinë tonë, për të larguar Hamasin, dhe për t’i dhënë mundësi popullsisë të ketë një qeverisje civile që nuk është Hamas dhe që nuk kërkon shkatërrimin e Izraelit.”
Netanyahu shtoi se Izraeli nuk dëshiron të jetë një “organ qeverisës” në Gaza. “Nuk duam ta mbajmë atë. Duam të kemi një perimetër sigurie, por jo të qeverisim Gazën,” tha ai. /mesazhi