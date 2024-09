Ne’tanyahu kërkon falje për vd’ekjet e pe’ngjeve, kundërshton presionin për lu’ftën në Ga’za

Mijëra izraelitë dolën në rrugë për ditën e dytë të protestave të hënën.

Duke kaluar linjat e policisë, ata u mblodhën në shtëpinë e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu, të cilin ata e fajësojnë për mos arritjen e një marrëveshjeje armëpushimi në Gaza që do të lironte robërit nga Hamasi.

“Kryeministri shprehu keqardhje të thellë dhe i kërkoi falje familjes, që shteti i Izraelit nuk ia doli të kthente të gjallë Aleksandrin dhe pesë pengjet e tjerë”, tha zyra e tij në një deklaratë.

Kërkimi i faljes ishte një shenjë se Netanyahu e kupton thellësinë e zemërimit publik për vdekjet e pengjeve dhe për dështimin e tij për t’i dhënë fund luftës dhe për të sjellë në shtëpi më shumë se 100 pengje ende të mbajtura nga Hamasi.

Për Hamasin, Netanyahu i tha: “Ne nuk do të pushojmë dhe nuk do të heshtim. Ne do t’ju ndjekim, do t’ju kapim dhe do të bëjmë hesapet me ju.”