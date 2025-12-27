Netanyahu kërkon sulme të tjera ndaj Iranit, duke u përplasur me prioritetet e Trump

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu vazhdon të paralajmërojë për një kërcënim serioz iranian ndaj Izraelit dhe botës, edhe pas bombardimeve të qershorit të Presidentit amerikan Donald Trump ndaj objekteve bërthamore të Teheranit.
Së fundmi, fokusi është vendosur mbi programin raketor të Iranit, ndërsa zyrtarët izraelitë dhe aleatët e tyre amerikanë po rrisin tonin e tensionit dhe kërkojnë veprime të menjëhershme ushtarake. Analistët paralajmërojnë se një përplasje e re me Iranin do të ishte në kundërshtim të hapur me prioritetet e politikës së jashtme të Trump, i cili synon të thellojë bashkëpunimin ekonomik dhe marrëdhëniet diplomatike midis Izraelit dhe shteteve arabe.
Sina Toossi, studiues i lartë në Center for International Policy, tha se “dëshira për përfshirje të përhershme amerikane dhe për luftëra të vazhdueshme kundër Iranit reflekton synimin e Izraelit për dominim të pakontestueshëm në rajon”.
Që nga ndërmjetësimi i armëpushimit në Gaza, i cili shpesh shkelet nga Izraeli, Trump ka deklaruar se solli paqe në Lindjen e Mesme për herë të parë në 3,000 vjet, ndërsa Strategjia e Sigurisë Kombëtare e publikuar së fundmi e paraqet rajonin si “një vend partneriteti, miqësie dhe investimesh”, që nuk përbën më një prioritet kryesor për SHBA. /mesazhi