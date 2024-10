Ne’tanyahu refuzon ar’mëpushimin, në një telefonatë me Macronin

Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, në një telefonatë me presidentin francez, Emmanuel Macron, ka deklaruar se Izraeli nuk do të pajtohej me një armëpushim të njëanshëm në Liban ose me një zgjidhje që do të lejonte Hezbollahun të riarmatosej, transmeton Anadolu.

“Kryeministri i tha presidentit Macron se ai kundërshton një armëpushim të njëanshëm, i cili nuk do të ndryshonte situatën e sigurisë në Liban dhe që do ta kthente vendin në gjendjen e mëparshme”, tha zyra e kryeministrit izraelit në lidhje me bisedën telefonike.

Sipas zyrës së kryeministrit Netanyahu, Izraeli “po operon kundër Hezbollahut për ta parandaluar atë që të kërcënojë qytetarët e Izraelit në kufirin verior dhe për t’u mundësuar atyre të kthehen në shtëpitë e tyre të sigurt”.

Netanyahu tha se “Izraeli nuk do të pajtohej me asnjë marrëveshje që nuk e siguron këtë dhe që nuk e ndalon Hezbollahun nga riarmatimi dhe rigrupimi”.

Më tej, thuhet se Netanyahu u “befasua me qëllimin e presidentit Macron për të pritur një konferencë në Paris për çështjen e Libanit, me pjesëmarrës si Afrika e Jugut dhe Algjeria, të cilët po punojnë për t’i mohuar Izraelit të drejtën themelore për vetëmbrojtje dhe në fakt e refuzojnë atë të drejtë për të ekzistuar”.

Më 9 tetor, Ministria e Punëve të Jashtme e Francës njoftoi se konferenca ndërkombëtare, e thirrur nga presidenti Macron, do të zhvillohet më 24 tetor në Paris.

Konferenca do të mbledhë vendet partnere të Libanit, Kombet e Bashkuara (OKB) dhe Bashkimin Evropian (BE), si dhe organizatat ndërkombëtare dhe rajonale, së bashku me shoqërinë civile, për të “mobilizuar komunitetin ndërkombëtar për të përmbushur nevojat urgjente të Libanit për mbrojtje dhe ndihmë”.

Dje, gazeta franceze “Le Parisien” raportoi se Macron në një mbledhje të kabinetit tha se “Netanyahu nuk duhet të harrojë se Izraeli u themelua me një vendim të OKB-së (në vitin 1948) dhe kështu ai nuk mund të injorojë rezolutat e OKB-së”.

Komentet e presidentit Macron erdhën mes tensioneve në jug të Libanit, ku forcat izraelite kanë vënë në shënjestër forcat paqeruajtëse të OKB-së, respektivisht Forcën e Përkohshme të OKB-së në Liban (UNIFIL).

Më 6 tetor, Macron bëri thirrje për ndalimin e shpërndarjes së armëve të përdorura nga Izraeli në Rripin e Gazës, duke pretenduar se Franca “nuk është e përfshirë” në furnizimin e këtyre armëve. Më vonë, Netanyahu në një fjalim televiziv kritikoi deklaratën e presidentit francez, duke theksuar se, “Izraeli do të mbizotërojë me ju ose pa ju”.

Disa orë pas komenteve të presidentit Macron për ndalimin e furnizimeve me armë për Izraelin, presidenca franceze lëshoi ​​një deklaratë kontradiktore, duke konfirmuar se Franca do të vazhdojë t’i sigurojë Izraelit pajisjet e nevojshme për “vetëmbrojtje”.

Pas një telefonate mes kryeministrit izraelit dhe presidentit francez më 10 tetor, Pallati Elysee tha se Macron ripohoi “angazhimin e palëkundur të Francës për sigurinë e Izraelit” dhe theksoi se burimet ushtarake franceze janë të përgatitura për të mbrojtur Izraelin gjatë sulmeve të fundit iraniane.

Që nga 23 shtatori, Izraeli ka zhvilluar një fushatë të madhe ajrore në Liban kundër atyre që ai pretendon se janë objektiva të Hezbollahut, duke vrarë të paktën 1.500 njerëz dhe duke shkaktuar zhvendosjen e më shumë se 1 milion njerëzve.

Fushata ajrore është një përshkallëzim i një viti të plotë të luftës ndërkufitare midis Izraelit dhe Hezbollahut që nga fillimi i ofensivës së Tel Avivit në Gaza, ku si pasojë e sulmeve izraelite janë vrarë të paktën 42.400 palestinezë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë.

Më 1 tetor, Izraeli e zgjeroi konfliktin duke nisur një inkursion në jug të Libanit.