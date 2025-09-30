Netanyahu takon influencues pro-izraelitë në SHBA, shpreson që shitja e TikTok-ut të ndodhë

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu është takuar në Nju Jork me një grup influencuesish pro-izraelitë, ku u tha atyre se shpreson që blerja e platformës TikTok të realizohet.
“Duhet të luftojmë me mjetet që i përkasin fushëbetejës ku ndodhemi, dhe më e rëndësishmja sot është rrjetet sociale,” tha Netanyahu.
Ai shtoi se “blerja më e rëndësishme tani është TikTok” dhe shpresoi që marrëveshja të përfundojë, pasi mund të ketë pasoja të mëdha.
Mediat raportojnë se mbështetës miliarderë të Trumpit, si Larry Ellison dhe Lachlan Murdoch, janë të përfshirë në ofertat për ta sjellë aplikacionin kinez në duar amerikane, për shkak të perceptimit se ai nxit përmbajtje pro-palestineze.
Netanyahu përmendi gjithashtu edhe rëndësinë e platformës X, duke thënë: “Duhet të flasim me Elon [Musk]. Ai nuk është armik, është mik.”
Deklaratat e tij erdhën në të njëjtën ditë kur Këshilli Hebre për Çështje Publike publikoi një raport, sipas të cilit mbi 679,000 postime me përmbajtje antisemitike janë shpërndarë në platformën X midis shkurtit 2024 dhe janarit 2025. /mesazhi