Bashkëpunëtorët e kryeministrit, mund të kenë sajuar akuza për manipulim të votave nga partitë arabe
Një hetim gazetaresk i televizionit izraelit Channel 12 ka hedhur dyshime të rënda mbi përpjekjet për të vënë në pikëpyetje rezultatin e zgjedhjeve parlamentare të 27 tetorit në Izrael.
Sipas emisionit investigativ Uvda, policia dhe prokurorja e përgjithshme Gali Baharav-Miara po shqyrtojnë mundësinë që akuzat për manipulim të votave nga partitë arabe të jenë nxitur nga vetë zyra e kryeministrit Benjamin Netanyahu.
Në qendër të hetimit është Ido Norden, shefi i kabinetit të kryeministrit në largim, i cili dyshohet se i ka përcjellë policisë informacione për një skemë të pretenduar të blerjes së votave në komunitetin arab.
Denoncimi çoi në arrestimin e tre aktivistëve, të cilët më pas u liruan pa u ngritur asnjë akuzë ndaj tyre. Ironikisht, pikërisht këto arrestime u përdorën nga Likud-i i Netanyahut si argument për të vënë në dyshim vlefshmërinë e zgjedhjeve dhe për të penguar, ose të paktën vonuar, certifikimin e rezultateve.
Dyshimi që po hetohet, është se informacionet mund të jenë dhënë qëllimisht nga persona të lidhur me zyrën e kryeministrit, për të provokuar arrestime dhe për të krijuar përshtypjen e një manipulimi elektoral.
Gjithçka nisi më 26 tetor, një ditë para hapjes së qendrave të votimit. Sipas rindërtimit të ngjarjeve nga Channel 12, Norden kontaktoi zyrën e komisionerit të përgjithshëm të policisë, Daniel Levy, duke pretenduar se aktivistë të partisë arabe Ra’am po organizonin një skemë për blerjen e votave.
Sipas denoncimit, zgjedhësve u ofroheshin para për t’i bindur të shkonin të votonin. Shefi i kabinetit i drejtoi gjithashtu hetuesit te një person që mund të jepte informacione të mëtejshme.
Sipas televizionit izraelit, ky burim kishte punuar deri pak kohë më parë në zyrën e kryeministrit. Vetëm disa orë më vonë, përpara hapjes së qendrave të votimit, 14 policë bastisën banesat e tre burrave beduinë në jug të Izraelit dhe i arrestuan.
Policia njoftoi se kishte gjetur zarfe me dhjetëra mijëra shekelë në para të gatshme. Mes të arrestuarve ishte edhe mjeku Saef Abu Reash, i cili qëndroi gjashtë ditë në paraburgim.
Gjykata e Beershevës urdhëroi lirimin e tij pa kushte, duke kritikuar ashpër mënyrën se si kishin vepruar hetuesit. Edhe dy të arrestuarit e tjerë, Hussein al-Masoudin dhe Ibrahim al-Garibi, u liruan më pas pa akuza dhe pa masa kufizuese.
Abu Reash e cilësoi arrestimin e tij si “një përndjekje të pastër politike”. Megjithatë, pavarësisht mungesës së akuzave, arrestimet u kthyen në një armë politike për Netanyahun dhe aleatët e tij, të cilët pretendonin se partitë arabe kishin vjedhur zgjedhjet.
Likud-i dhe aleatët e tij nuk u mjaftuan me denoncimin fillestar. Ata u përpoqën të pengonin certifikimin e rezultateve, duke iu referuar si pretendimeve për blerje votash, ashtu edhe një hetimi tjetër të Shërbimit të Sigurisë së Brendshme, Shin Bet, për ndërhyrje të mundshme të huaja në procesin zgjedhor.
Sipas Channel 12, drejtuesi i Shin Bet-it, David Zini, kërkoi përgjimin e pesë deputetëve arabë, në kuadër të dyshimeve për ndërhyrje të huaja. Kërkesa, e paraqitur ditën e zgjedhjeve, u refuzua nga zyra e prokurores së përgjithshme.
Zbulimet kanë shkaktuar reagime të forta në kampin opozitar. Gadi Eisenkot, drejtues i partisë Yashar, e cilësoi sjelljen e Netanyahut dhe bashkëpunëtorëve të tij një kërcënim të drejtpërdrejtë për demokracinë izraelite.
Ai premtoi krijimin e një komisioni hetimor për të shqyrtuar ndërhyrjet e mundshme të zyrës së kryeministrit në ditën e zgjedhjeve dhe rolin e institucioneve të sigurisë.
“Ky është një kërcënim konkret, i drejtpërdrejtë dhe i menjëhershëm për demokracinë izraelite”, deklaroi Eisenkot, duke kërkuar që Netanyahu të mos qëndrojë asnjë minutë më shumë në krye të qeverisë.
Edhe Yair Golan, drejtues i Demokratëve, e cilësoi çështjen një tjetër vijë të kuqe të kapërcyer nga kryeministri. Sipas tij, nuk bëhet fjalë thjesht për një truk elektoral, por për dyshimin e përdorimit të pushtetit shtetëror për të dëmtuar procesin demokratik.
Yair Lapid foli gjithashtu për një përpjekje për të vjedhur zgjedhjet, ndërsa deputeti arab Ahmad Tibi e përshkroi ndërhyrjen e pretenduar si një sjellje të stilit mafioz, që rrezikon themelet e demokracisë.
Zbulimet vijnë në një moment delikat për politikën izraelite. Të dielën, në hotelin Dan Accadia në Herzliya nisën bisedimet mes delegacioneve të Yashar-it dhe Likud-it për mundësinë e krijimit të një qeverie të unitetit kombëtar.
Netanyahu e ka paraqitur një qeveri të tillë si të vetmen zgjidhje për garantimin e sigurisë së Izraelit, duke përsëritur synimin për të rifilluar luftën kundër Iranit. Eisenkot, nga ana e tij, e ka cilësuar këtë ofertë një tjetër manovër propagandistike.
Edhe jashtë hotelit, kundërshtimi ndaj një marrëveshjeje me Netanyahun ishte i dukshëm. Aktivistët kishin vendosur një pankartë ku shkruhej se 67 deputetë kishin votuar për ndryshimin, ndërsa Eisenkot paralajmërohej të mos bënte marrëveshje me “akrepat”.
Ishte një referencë ndaj fabulës së akrepit dhe bretkosës, që thumbon edhe atë që e ndihmon të kalojë lumin. Në një vend ku rezultati i zgjedhjeve ka nxjerrë në pah një ekuilibër të ri politik, dyshimet për përdorimin e institucioneve shtetërore kundër kundërshtarëve elektoralë e bëjnë edhe më të tensionuar betejën për pushtetin.
Nëse hetimet vërtetojnë pretendimet, çështja mund të shndërrohet në një nga skandalet më të rënda politike të epokës Netanyahu. /tesheshi