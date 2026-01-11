New York shpall Janarin Muajin e Trashëgimisë Muslimane Amerikane

New York ka shënuar një moment historik duke u bërë një nga shtetet e para në SHBA që shpall zyrtarisht janarin si Muaji i Trashëgimisë Muslimane Amerikane (Muslim American Heritage Month). Proklamata u firmos nga guvernatorja Kathy Hochul, duke njohur kontributin e rëndësishëm të komuniteteve muslimane amerikane në jetën shoqërore, kulturore dhe ekonomike të shtetit.
Ky vendim synon të vlerësojë rolin e muslimanëve në fusha kyçe si arti, shkenca, mjekësia, biznesi, arsimi dhe shërbimi publik, si dhe të theksojë historinë dhe rrënjët e tyre të thella në New York dhe në gjithë Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Për të shënuar këtë rast simbolik, disa nga monumentet dhe ndërtesat më të njohura shtetërore në New York u ndriçuan me ngjyrë të gjelbër, një ngjyrë që shpesh lidhet me kulturën islame. Ky gjest u interpretua si mesazh solidariteti, përfshirjeje dhe respekti, veçanërisht në një periudhë kur komunitetet muslimane përballen me rritje të islamofobisë dhe paragjykimeve.
Sipas autoriteteve shtetërore, iniciativa ka për qëllim të forcojë dialogun ndërkulturor, të promovojë bashkëjetesën dhe të kundërshtojë çdo formë diskriminimi fetar apo etnik.
Shpallja u mirëprit gjerësisht nga përfaqësues të komunitetit musliman dhe liderë politikë. Zohran Mamdani, i cili konsiderohet si kryetari i parë musliman i New York City-t, e quajti këtë hap “një njohje të vonuar, por shumë të merituar” për kontributin e muslimanëve në historinë dhe zhvillimin e shtetit.
Ai theksoi se komuniteti musliman ka qenë dhe vazhdon të jetë pjesë integrale e identitetit të New York-ut, duke kontribuar në ndërtimin e një shoqërie të hapur, të larmishme dhe demokratike.
Shpallja e Muajit të Trashëgimisë Muslimane Amerikane në New York shihet si një hap domethënës drejt njohjes dhe përfshirjes së komuniteteve fetare dhe kulturore në jetën publike. Ajo shërben gjithashtu si thirrje për respekt, barazi dhe mirëkuptim, duke rikujtuar se diversiteti është një nga shtyllat kryesore të shoqërisë amerikane.
Ky muaj do të shoqërohet me aktivitete kulturore, edukative dhe komunitare që synojnë të informojnë publikun më gjerë mbi historinë, kulturën dhe kontributin e muslimanëve amerikanë. /islamgjakova