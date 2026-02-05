Nga Amerika Latine në Shqipëri: si përfundojnë në prostituta me dhjetra vajza ardhur nga larg

Autoritetet vlerësojnë se të ardhurat e rrjetit arritën në pothuajse një milion euro
Një rast i trafikimit ndërkombëtar të femrave është duke u zhvilluar, me policinë kolumbiane që akuzon një të dyshuar për transportimin e dhjetëra vajzave dhe grave nga Medellin dhe Bogota në Shqipëri, me qëllim shfrytëzimin seksual.
Çështja është nxjerrë në dritë nga gazetarja investigative dhe aktivistja e të drejtave të grave në Tiranë, Anila Hoxha. Sipas informacionit që ka dalë në dritë, Lucas Betancourt dhe babai i tij dyshohet se janë udhëheqësit e një rrjeti kriminal që rekrutonte vajza të reja nga vendet e Amerikës Latine, duke u premtuar atyre punë dhe paga të larta.
Viktimat përfunduan në prostitucion të detyruar, fillimisht në Shqipëri dhe më pas në vende të tjera evropiane, përfshirë Serbinë, Kroacinë dhe Spanjën.
Autoritetet vlerësojnë se të ardhurat e rrjetit arritën në pothuajse një milion euro, të nxjerra nga shfrytëzimi seksual i vajzave që punonin si eskortë. Fenomeni ka qenë në rritje në Shqipëri gjatë katër viteve të fundit.
Dëshmitë e viktimave dhe operacionet policore
Dosjet e policisë shqiptare regjistrojnë çdo ditë raste që përfshijnë viktima nga Venezuela, Ekuadori, Brazili, Ukraina, Kina, Afganistani, Turqia dhe Rumania. Dëshmitë përshkruajnë një model të ngjashëm: premtime për punë të ligjshme, mbulim të shpenzimeve të udhëtimit dhe akomodimit, dhe më pas vendosje të kushteve të shfrytëzimit.
23-vjeçarja “Valentina” përshkruan se si udhëtoi për në Shqipëri me sugjerimin e një miku të familjes, pa e ditur se prostitucioni është një vepër penale në vend. Ajo thotë se u informua për rreziqet vetëm pasi mbërriti, ndërsa trafikanti dyshohet se kërcënoi eskortën e saj. Ajo qëndroi në Shqipëri për katër muaj, pa fare akses në paratë e mbledhura në emrin e saj.
Ajo pretendon se punonte si estetiste në Kolumbi dhe po kërkonte të siguronte kapital për të hapur qendrën e saj të bukurisë. Në vend të kësaj, ajo e gjeti veten përballë drejtësisë.
Sipas të dhënave, të paktën 75 operacione policore u kryen në Shqipëri gjatë një viti, me arrestime të vajzave që ishin aktive përmes platformave dixhitale, shpesh me identitete të rreme. /teshesh