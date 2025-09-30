Nga dhëndër i turpshëm në këshilltar: kush është Jared Kushner, avokat i “Rivierës së Gazës”?

Kur përmendet mandati i parë i Trump-it, është e pamundur, së bashku me të gjithë “yjet” politikë republikanë, të mos përmendet emri i dhëndrit të turpshëm i cili, pa asnjë përvojë të mëparshme në qeveri, u bë këshilltar i lartë i vjehrrit të tij.
Pavarësisht se nuk kishte kredenciale diplomatike, ai u ngarkua me zgjidhjen po aq sfiduese të konfliktit izraelito-palestinez dhe u bë këshilltari kryesor i presidentit për marrëdhëniet me Kinën, Meksikën dhe Kanadanë.
Kushner, i cili është i martuar me vajzën e Trump-it, Ivanka, ishte gjithashtu përgjegjës për drejtimin e zyrës së Shtëpisë së Bardhë që merrej me burokracinë dhe detyra ambicioze e së cilës varionte nga reforma e kujdesit për veteranët deri te bashkëpunimi me Meksikën.
Jared Kushner lindi dhe u rrit në Livingston, New Jersey, me dy motra dhe një vëlla. Një hebre ortodoks, gjyshërit e tij ishin të mbijetuar të Holokaustit që mbërritën në SHBA në vitin 1949. Babai i tij, Charles, e bëri pasurinë e tij si një manjat i pasurive të patundshme në Neë Jersey.
I riu Jared fitoi një vend në Harvard pavarësisht notave të dobëta, sipas Daniel Golden, autorit të librit “Çmimi i pranimit: Si klasa drejtuese e Amerikës blen rrugën e saj në kolegjet elite”, raportoi BBC.
Cili është roli i Jared Kushner-it sot?
Në mandatin e parë të Trump-it, Kushner ishte, siç e përshkruanin shumë, një “gjeni që u keqkuptua”. Titulli i tij lajkatues u gjend në qendër të një skandali kur firma private e Kushnerit mori një investim prej dy miliardë dollarësh nga fondi sovran i pasurisë i Arabisë Saudite.
Kushner punoi ngushtë me Arabinë Saudite për çështje të shumta gjatë administratës Trump, gjë që ngriti dyshime publike për një konflikt interesi.
Që atëherë, deri më sot, roli i Kushner-it në mandatin e ri të Presidentit Trump ka qenë i fshehtë, i qetë dhe shumë dyshojnë se ai ende ndikon drejtpërdrejt në vendimet e Trump-it sot, veçanërisht në kontekstin e konfliktit izraelito-palestinez.
Në vitin 2018, Kushner udhëtoi për në Izrael për të biseduar me Netanyahu-n rreth arritjes së paqes në Lindjen e Mesme pasi Trump tha se do ta njihte Jerusalemin si kryeqytetin e Izraelit, pavarësisht kundërshtimit të fortë nga shtetet arabe ndaj këtij plani.
Turneu i tij rezultoi në një plan paqeje, të cilin Donald Trump e paraqiti zyrtarisht në një konferencë për shtyp në Shtëpinë e Bardhë, dhe menjëherë pas kësaj, një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve – Marrëveshjet e Abrahamit – të cilat hynë në fuqi në vitin 2021, dhe përfaqësojnë vendosjen e marrëdhënieve diplomatike midis Izraelit dhe Emirateve të Bashkuara Arabe.
Në kohën e nënshkrimit të Marrëveshjeve të Abrahamit, doli informacioni se fondacioni i familjes Kushner ka dhuruar në mënyrë aktive për ushtrinë izraelite vitet e fundit, dhe dhurimet janë vlerësuar në më shumë se gjysmë milioni dollarë, shkruan Times of Israel.
Roli i Kushner-it në planet për Gazën
Nga sulmi në Izraelin jugor të kryer nga Hamasi e deri më sot, Jared Kushner ka promovuar idenë e paqes në Lindjen e Mesme përmes prizmit, jo të diplomacisë, por të pikëpamjes së afërt të Benjamin Netanyahut. Vitin e kaluar, Kushner tha gjatë një fjalimi në Harvard se “pasuritë bregdetare të Gazës mund të jenë shumë të vlefshme nëse njerëzit përqendrohen në ndërtimin e jetesës”.
“Është një situatë paksa e pafat atje, por mendoj se nga një perspektivë izraelite do të bëja çmos për të larguar njerëzit dhe pastaj për ta pastruar atë”, shtoi Kushner. “Por nuk mendoj se Izraeli ka thënë se nuk dëshiron që njerëzit të kthehen atje pas kësaj”.
Në shkurt të vitit 2025, media izraelite Ynet publikoi një analizë të planit të “rivierës bregdetare” për Gazën, të cilin Trump e mbështeti gjithashtu dhe Netanyahu e “kornizoi” me pamjet e tij të njohura – këtë herë me inteligjencë artificiale.
Një prezantim i siguruar nga Ynet në atë kohë, i titulluar “Nga kriza në prosperitet – Një plan për të transformuar Rripin e Gazës…”, tregon imazhe që pasqyrojnë një vizion utopik për atë tokë bregdetare të larë me gjak. Perceptimi i tyre ishte si një rajon i gjelbër dhe i begatë, me rrokaqiej dhe qendra biznesi.
Si pjesë e planit, i cili u formulua në nëntor 2024 dhe iu paraqit zyrtarëve të lartë të Netanyahu-t në dhjetor 2024, Izraeli do të krijojë zona të sigurta pa Hamas në Rripin e Gazës – së pari në veri dhe më vonë në të gjithë territorin. Vendet arabe – Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Egjipti, Bahreini, Jordania dhe Maroku – do të mbikëqyrin ndihmën humanitare të ofruar në zonat e sigurta, dhe palestinezët në Gaza do ta menaxhojnë atë nën mbikëqyrjen arabe. Kjo fazë e programit do të zgjaste 12 muaj.
Por ajo çfarë ndodh në terren e bën të pamundur këtë plan amoral e të paskupullt. Gjaku që po derdhet aty ka tjetër çmim. /tesheshi