Nga fanatizmi partiak te patronazhisti: kur mësuesi kthehet në roje të pushtetit

Presioni ndaj nxënësve që duan të protestojnë ngre pikëpyetje mbi politizimin e shkollës
Në Shqipërinë e vitit 2026, kur qeveria e Edi Ramës premton anëtarësimin në Bashkimin Evropian brenda katër vjetësh, raportimet për presion ndaj nxënësve dhe prindërve që duan të marrin pjesë në protesta ngrenë një pyetje themelore: sa larg jemi shkëputur nga kultura e bindjes së detyruar që trashëguam nga komunizmi?
Fanatizmi partiak nuk është thjesht mbështetje e fortë për një forcë politike. Ai shfaqet kur besnikëria ndaj partisë vendoset mbi ligjin, profesionin dhe ndërgjegjen, kur individi pushon së gjykuari me mendjen e vet dhe pranon të bëhet zgjatim i interesave të pushtetit.
Partia Socialiste e sotme nuk është Partia e Punës e Enver Hoxhës, as Shqipëria e vitit 2026 nuk është ajo e vitit 1991. Megjithatë, trashëgimia politike nuk zhduket vetëm duke ndryshuar emrin, simbolet apo gjuhën publike.
Ajo mund të mbijetojë në mënyrën se si shpërndahen vendet e punës, si shpërblehet besnikëria dhe si trajtohen ata që guxojnë të kundërshtojnë.
Këtu hyn në lojë patronazhisti, punonjësi apo funksionari që e lidh sigurinë profesionale dhe ekonomike me besnikërinë ndaj pushtetit.
Në vend që marrëdhënia me shtetin të mbështetet te të drejtat, ligji dhe merita, ajo kthehet në një shkëmbim shërbimesh, ku punësimi dhe privilegjet mund të shoqërohen me pritshmërinë për votë, mobilizim politik dhe heshtje.
Rasti i mësuesve është veçanërisht domethënës. Mësuesi është punonjës i shërbimit publik dhe vendi i tij i punës duhet të varet nga formimi, aftësitë dhe përmbushja e detyrës, jo nga tesera partiake.
Kur një mësues mbyll dyert e shkollës për të penguar nxënësit të dalin në protestë, lind pyetja nëse po mbron sigurinë e tyre apo po i bindet një presioni politik. Përgjegjësia duhet përcaktuar për çdo rast konkret, por raportimet për intimidim kërkojnë verifikim serioz.
Mësuesi nuk është pronar i nxënësve, as roje e një pushteti që trembet nga zëri i tyre. Nxënësit nuk janë dele që duhen mbajtur brenda stallës.
Misioni i shkollës është të formojë qytetarë që mendojnë, pyesin dhe kundërshtojnë me përgjegjësi, jo njerëz që presin leje për të shprehur pakënaqësinë.
Këtu qëndron edhe ngjashmëria shqetësuese me muajt e parë të vitit 1991, kur komunistët e vijës së ashpër iu kundërvunë atyre që kërkonin t’i jepnin fund sistemit të vjetër.
Historia nuk përsëritet mekanikisht, por reflekset autoritare mund të mbijetojnë edhe pasi sistemi ndryshon. Mesazhet për presion ndaj nxënësve dhe prindërve në Tiranë, duhen hetuar për të përcaktuar nëse po shkelen të drejtat e tyre.
Anëtarësimi në BE nuk matet vetëm me afate dhe deklarata, por edhe me meritokracinë, institucionet e paanshme dhe lirinë për të protestuar pa frikën e ndëshkimit.
Një pushtet që e trajton kundërshtimin si tradhti rrezikon të prodhojë pikërisht të kundërtën e asaj që kërkon: një brez që nuk pranon më të bindet nga frika. /tesheshi