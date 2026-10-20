Nga Homo Sapiens te Homo Economicus: Kur ekonomia bëhet qëllim i jetës

Në traditën e vjetër, njeriu përkufizohej si Homo Sapiens – qenie që mendon, arsyeton dhe kërkon të kuptojë botën dhe kuptimin e ekzistencës së vet.
Pra, njeriu duke jetuat, ai edhe pyete:
Pse jetoj?
Çfarë është e vërteta?
Çfarë është e mira?
Cili është qëllimi i ekzistencës?
Por me ardhjen e modernitetit sidomos në shoqëritë kapitaliste, njeriu fillon të shihet ndyshe: Homo Economicus – njeriu ekonomik.
Këtu njeriu fillon të shihet kryesisht si një qenie që prodhon, fiton, konsumon, zotëron dhe kërkon të maksimizojë interesin e vet. Vlera e tij matet gjithnjë e më shumë me atë që ka, me atë që prodhon dhe me atë që mund të blejë.
Pra, ekonomia, e cila duhej të ishte një mjet për jetën e njeriut, rrezikon të bëhet qëllimi i jetës së njeriut.
Një krahasim shumë domethënës e gjejme te dy romane mes Hajj ibn Jakdhanit të Ibn Tufajlit dhe Robinson Kruzos të Daniel Defoe-s.
Të dy gjenden të izoluar dhe duhet të përballen me botën. Por mënyra se si e përjetojnë izolimin është e ndryshme.
Robinson Kruzo merret me mbijetesën: ndërton, prodhon, siguron ushqim, bën vegla, organizon mjedisin dhe përpiqet ta nënshtrojë natyrën ndaj nevojave të tij.
Ndërsa Hajj ibn Jakdhani e përdor vetminë për të pyetur mbi ekzistencën: çfarë është jeta? Çfarë është vdekja? Çfarë është shpirti? Kush e ka krijuar këtë univers?
Pra, njëri pyet kryesisht:
“Si ta organizoj botën që të jetoj në të?”
Tjetri pyet:
“Çfarë është kjo botë dhe pse ekzistoj unë në të?”
Njeriu është një qenie që ka nevoja materiale, por përball ketyre nevojave ai eshte nje qenie që kërkon kuptim. Mund t’i japësh ushqim, pasuri, rehati dhe teknologji, por përsëri mbetet pyetja: për çfarë?
Prandaj problemi nuk është se njeriu punon, fiton apo merret me ekonomi. Problemi fillon atëherë kur Homo Economicus e zëvendëson Homo Sapiensin; kur njeriu harron të pyesë për të vërtetën, qëllimin dhe kuptimin dhe fillon ta masë gjithçka me fitimin dhe dobinë.
Çfarë është njeriu?
Nëse njeriu është vetëm konsumator, atëherë edhe jeta do të reduktohet në prodhim dhe konsum.
Por nëse njeriu është Homo Sapiens, qenie që kërkon të vërtetën dhe kuptimin, atëherë ekonomia duhet të jetë në shërbim të njeriut dhe jo njeriu në shërbim të ekonomisë.