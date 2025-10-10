Nga rrënojat në Rripin e Gazës nxirren trupat e 35 personave

Trupat e 35 palestinezëve janë nxjerrë nga rrënojat në Rripin e Gazës, të cilin Izraeli e bombardoi për dy vjet, transmeton Anadolu.
Siç raportoi agjencia zyrtare palestineze e lajmeve WAFA, trupat e disa palestinezëve u nxorën nga rrënojat në zonat e sulmuara më parë nga Izraeli në Rripin e Gazës.
Thuhet se trupat e 19 personave u nxorën gjatë operacioneve të kërkim-shpëtimit në disa zona të qytetit të Gazës. Mësohet se u nxorën nëntë persona që u vranë në një shtëpi të bombarduar më parë nga Izraeli në lagjen Sabra të qytetit të Gazës.
Trupi i një personi u nxor nga qyteti Khan Younis në jug të Rripit të Gazës. Thuhet se trupat e 35 personave u nxorën nga rrënojat në Gaza pas armëpushimit.
Ndërkohë raportohet se një person u vra mëngjesin e sotëm kur ushtria izraelite hapi zjarr në lagjen Sheikh Radwan të qytetit të Gazës pasi armëpushimi hyri në fuqi.
– Paralajmërim i lëshuar për kthimin në zonat e tërheqjes izraelite
Në një deklaratë me shkrim, Mahmoud Basal, zëdhënës i Drejtorisë së Mbrojtjes Civile në Gaza, paralajmëroi kundër kthimit në zonat ku është e stacionuar ushtria izraelite dhe pikat pranë kufirit.
Ai u bëri thirrje njerëzve të mos kthehen në këto zona derisa ushtria izraelite të njoftojë zyrtarisht tërheqjen e saj. “Nëse nuk e merrni parasysh këtë paralajmërim, do të rrezikoni jetën tuaj”, tha Basal.
Armëpushimi hyri në fuqi në Rripin e Gazës pasi kabineti izraelit i sigurisë miratoi marrëveshjen në mbledhjen e tij mbrëmë.