Ngasje e sigurt gjatë verës, rekomandime që mund të shpëtojnë jetë

Vera është sezoni i pushimeve dhe udhëtimeve, por edhe temperaturat jashtëzakonisht të larta që rrisin rrezikun e aksidenteve rrugore çdo vit.
Ngarja afatgjatë e automjetit, lodhja, shpejtësia e papërshtatshme dhe nxehtësia e verës janë faktorë kyç që rrisin ndjeshëm numrin e aksidenteve gjatë muajve të verës.
Për të zvogëluar këtë numër, shoferët duhet të jenë jashtëzakonisht të kujdesshëm dhe të ndjekin rekomandimet që mund të shpëtojnë jetë – si të tyret ashtu edhe të pasagjerëve të tyre, transmeton Telegrafi.
Ekspertët kanë dhënë këshilla për ngarje të sigurt në kushtet e verës:
Flini pak para udhëtimit – Lodhja është shkaku i çdo aksidenti të tretë rrugor. Temperaturat e verës janë gjithashtu rraskapitëse, veçanërisht gjatë ngarjeve të gjata dhe të natës.
Mos hipni menjëherë në një makinë të nxehtë – Hapni dyert dhe dritaret, përfshirë bagazhin, për të ajrosur pjesën e brendshme para se të largoheni.
Përdorni “ajrin e kondicionuar” në mënyrë korrekte – Temperatura në automjet duhet të jetë 5-7 gradë më e ulët se temperatura e jashtme. Dallimet e tepërta të temperaturës mund të çojnë në tronditje të trupit.
Rripat e sigurimit shpëtojnë jetë – Pavarësisht se ku uleni në automjet, përdorimi i rripit të sigurimit ul ndjeshëm rrezikun e vdekjes – deri në 75% për pasagjerët në ulësen e pasme.
Bëni pushime çdo 2 orë – Një shëtitje e shkurtër, pirja e lëngjeve dhe shtrirja eliminojnë shenjat e para të lodhjes dhe rrisin përqendrimin.
Mos drejtoni kurrë nën ndikimin e alkoolit ose substancave psikoaktive – Përfshirë ilaçet që ndikojnë në aftësinë për të drejtuar.
Vëmendje e veçantë për gratë shtatzëna – Udhëtimi në kushte verore për gratë shtatzëna kërkon vëmendje dhe planifikim të veçantë për të siguruar rehati dhe siguri.
Rekomandohet të konsultoheni me një mjek para se të udhëtoni, veçanërisht nëse udhëtoni në distanca të gjata. Gjatë udhëtimit, gratë shtatzëna duhet të marrin lëngje të mjaftueshme për të shmangur dehidratimin, ato duhet të mbajnë rrip sigurimi dhe gjithashtu duhet të ngrihen çdo dy orë dhe të ecin pak.
Nëse një grua shtatzënë vendos të udhëtojë me makinë, është mirë ta bëjë këtë në mes të shtatzënisë.
Shoferët mbi 70 vjeç – Sigurohuni që të bëni një ekzaminim mjekësor para udhëtimit. Gjatë udhëtimit, pini lëngje të mjaftueshme, të jeni të lidhur dhe të bëni pushime të rregullta.
Siguria e fëmijëve është një përparësi – Fëmijët lëndohen më shpesh si pasagjerë në automjete, dhe një nga arsyet është mospërdorimi ose përdorimi jo i duhur i ulëseve të makinave.
Sipas të dhënave nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, ulëset e makinave zvogëlojnë rrezikun e lëndimeve për foshnjat me rreth 70%, dhe për fëmijët e moshës 1-4 vjeç me 54%.
Për fëmijët e moshës 4-7 vjeç, ulëset përforcuese zvogëlojnë rrezikun e lëndimeve serioze me 59%. Mos i lini kurrë fëmijët në një automjet të parkuar në diell.
Edhe me dritaret hapur, nëse është 25 °C jashtë, temperatura në makinë mund të rritet në 40 °C në 10 minuta, dhe nëse është 35 °C jashtë, temperatura në makinë arrin në ndarjen e 50-të.
Fëmijët janë të ndjeshëm ndaj temperaturave ekstreme, kështu që mund të mbinxehen tre deri në pesë herë më shpejt se të rriturit. Në rast të mbinxehjes, goditja nga nxehtësia mund të ndodhë tek fëmijët, gjë që mund të ketë pasoja fatale.
Mos harroni kafshët shtëpiake – Qentë duhet të jenë në parzmore speciale, ndërsa kafshët e vogla shtëpiake duhet të jenë në kuti transporti. Mos i lini kurrë vetëm në makinë!
Ji gjithmonë një shofer i përgjegjshëm – mbroje jetën tënde, jetën e të dashurve të tu dhe përdoruesve të tjerë të rrugës! Temperaturat e larta nuk janë justifikim për neglizhencë – por një thirrje për vëmendje shtesë. /Telegrafi/