Nisin bisedimet joformale të paqes midis Rusisë, Ukrainës dhe SHBA-së në Abu Dhabi

Bisedimet trepalëshe joformale midis Rusisë, Ukrainës dhe SHBA-së kanë filluar sot në kryeqytetin e Emirateve të Bashkuara Arabe, Abu Dhabi, transmeton Anadolu.
Duke cituar për gazetarët komentet e Zyrës Presidenciale të Ukrainës, agjencia e lajmeve RBC-Ukrainë raportoi se nuk ka një kohë zyrtare fillimi për bisedimet, megjithëse disa ekipe janë tashmë në vendngjarje dhe po zhvillojnë diskutime joformale.
Ajo gjithashtu raportoi se këshilltari presidencial i komunikimit të Ukrainës, Dmytro Lytvyn, i shpjegoi bisedimet si biseda që përfshinin “përfaqësues të ndryshëm”, pa sqaruar më tej.
Më parë, “Sky News” raportoi se negociatat të cilat supozohet të jenë bisedimet e para të drejtpërdrejta trepalëshe për paqe që nga fillimi i luftës Moskë-Kiev në shkurt 2022, janë duke u zhvilluar, megjithëse vuri në dukje më tej se ende nuk është e sigurt nëse palët ukrainase dhe ruse janë në të njëjtën dhomë.