Një “7 tetor” në Gaza

Media izraelite ka publikuar informacione rreth një operacioni special nga rezistenca palestineze në Gaza, në të cilin deri më tani kanë pranuar vdekjen e një ushtari dhe plagosjen e rëndë të 11 ushtarëve të tjerë, përveç humbjes së katër ushtarëve që ushtria izraelite ka frikë se janë kapur nga rezistenca palestineze. Ky incident është përshkruar si ngjarja më serioze që nga fillimi i operacionit “Furia e Al-Aksa” më 7 tetor 2023.
Sipas detajeve të zbuluara nga media izraelite, ushtarët izraelitë ranë në një pritë të ngritur nga lëvizja palestineze e rezistencës në vendbanimin Zeytun, pastaj në Khan Yunis dhe lagjen Sabra. Luftimet u zhvilluan trup më trup.
Media izraelite raportoi se një nga incidentet e sigurisë në Gaza përfshinte shpërthimin e një pajisjeje shpërthyese në një automjet “Nimr”, duke plagosur shtatë ushtarë, tre prej të cilëve ishin në gjendje kritike.
Lagjet Zeitun dhe Sabra dëshmuan një sërë operacionesh rezistence, duke filluar me një pritë rezistence në të cilën u vranë ushtarë. Sipas mediave hebraike, ushtria izraelite aktivizoi të ashtuquajturin “Protokolli i Hanibali” (Protokolli i Hanibali është një masë e përdorur nga ushtria izraelite për të parandaluar kapjen e ushtarëve të saj, madje edhe me koston e vrasjes së tyre).
Helikopterët e evakuimit u vunë nën zjarr të rëndë. Platformat e kolonëve izraelitë në rrjetin Telegram zbuluan se ushtria izraelite dërgoi deri në gjashtë helikopterë për të evakuuar ushtarët e vdekur dhe të plagosur në lagjen Zeitun.
Media raportoi se ushtria kishte filluar tërheqjen e ushtarëve të saj nga lagjja Zeitun dhe kthimin e tyre në bazat e tyre, ndërsa censura ushtarake vendosi një ndalim për publikimin e informacionit rreth asaj që ndodhi me katër ushtarët në lagjen Zeitun.
Zëdhënësi ushtarak i Brigadave Qassam, Abu Obeida, tha në një sërë postimesh në Telegram të premten në mbrëmje se luftëtarët Qassam ishin në gatishmëri të plotë dhe do t’u jepnin pushtuesve një mësim të dhimbshëm. Ai theksoi se emri, fotografia dhe prova e vdekjes së çdo të burgosuri të vrarë në agresion do të publikoheshin. /tesheshi