Një djalë humb krahun, motra në gjendje kritike pas shpërthimit të një mjeti që menduan se ishte lodër

Një djalë shtatëvjeçar nga Gaza, Jahja, dhe motra e tij Nabila, po luanin jashtë shtëpisë kur gjetën diçka që dukej si lodër, tregon nëna e tyre, Latifa al-Sharabasi.
“Ata gjetën një lodër të zakonshme për fëmijë. Vajza e mbante në dorë, pastaj djali e mori dhe filloi ta godiste me një monedhë. Papritur dëgjuam shpërthimin – ndodhi në duart e tyre,” rrëfeu ajo.
Jahjas iu amputua krahu i djathtë, ndërsa Nabila ndodhet në kujdes intensiv.
Dr. Harriet, mjeke urgjence në spitalin al-Shifa të Gazës, tha për Al Jazeera: “Po shohim fëmijë që plagosen nga objekte që duken të padëmshme – lodra, kanaçe apo copa rrënojash – por që në fakt janë bomba të pashpërthyera.”
“Ajo që po ndodh është një katastrofë e pritshme për shëndetin publik,” shtoi ajo.
Zëdhënësi i Mbrojtjes Civile të Gazës, Mahmoud Basel, deklaroi se rreth 70,000 tonë eksplozivë izraelitë mbeten të shpërndarë nëpër Gaza, duke rrezikuar familjet palestineze që po kthehen në shtëpitë e tyre.
Sipas Luke David Irving, kreut të Shërbimit të OKB-së për Veprim Kundër Minave në territoret e pushtuara palestineze, deri tani janë regjistruar qindra viktima nga mjetet e pashpërthyera. /mesazhi