Një djalë humb krahun, motra në gjendje kritike pas shpërthimit të një mjeti që menduan se ishte lodër

Hanan Shakshk cares her grandson Yahya Shorbasi, who was injured by an unexploded ordnance along with his six-year-old twin sister Nabila, at Shifa Hospital in Gaza City, Saturday, Oct. 25, 2025. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)

Një djalë shtatëvjeçar nga Gaza, Jahja, dhe motra e tij Nabila, po luanin jashtë shtëpisë kur gjetën diçka që dukej si lodër, tregon nëna e tyre, Latifa al-Sharabasi.

“Ata gjetën një lodër të zakonshme për fëmijë. Vajza e mbante në dorë, pastaj djali e mori dhe filloi ta godiste me një monedhë. Papritur dëgjuam shpërthimin – ndodhi në duart e tyre,” rrëfeu ajo.

Jahjas iu amputua krahu i djathtë, ndërsa Nabila ndodhet në kujdes intensiv.

Dr. Harriet, mjeke urgjence në spitalin al-Shifa të Gazës, tha për Al Jazeera: “Po shohim fëmijë që plagosen nga objekte që duken të padëmshme – lodra, kanaçe apo copa rrënojash – por që në fakt janë bomba të pashpërthyera.”

“Ajo që po ndodh është një katastrofë e pritshme për shëndetin publik,” shtoi ajo.

Zëdhënësi i Mbrojtjes Civile të Gazës, Mahmoud Basel, deklaroi se rreth 70,000 tonë eksplozivë izraelitë mbeten të shpërndarë nëpër Gaza, duke rrezikuar familjet palestineze që po kthehen në shtëpitë e tyre.

Sipas Luke David Irving, kreut të Shërbimit të OKB-së për Veprim Kundër Minave në territoret e pushtuara palestineze, deri tani janë regjistruar qindra viktima nga mjetet e pashpërthyera. /mesazhi

