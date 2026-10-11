Një fatkeqësi e re në Nepal që shkatërroi gjithçka

Dhjetëra shtëpi të shkatërruara nga përmbytjet e menjëhershme, disa të zhdukura
Një përmbytje shkatërruese e menjëhershme goditi distriktin Gorkha të Nepalit të dielën në mëngjes, më 11 tetor, ku lumi Budhi Gandaki shkatërroi shtëpi, ura dhe pjesë të një kantieri ndërtimi të një hidrocentrali. Sipas informacioneve të fundit nga mediat lokale, pesë persona rezultojnë të zhdukur, ndërsa gjashtë persona u shpëtuan me helikopter.
Sipas policisë, përmbytja u shkaktua nga një rrëshqitje dheu që bllokoi lumin midis fshatrave Lokpa dhe Chumling. Pasi uji shpërtheu digën natyrore, një rrëke balte, shkëmbinjsh dhe pemësh u rrëzua poshtë rrjedhës së lumit.
Sipas autoriteteve lokale, uji përfshiu midis 35 dhe 40 shtëpi në vendbanimet Jagat Bagar, Salleri dhe Ghattikhola. Banorët ikën në vende më të larta në errësirë, ndërsa disa panë skenat e lumit duke i larguar shtëpitë e tyre nga vendet e larta.
Urat e shkatërruara, vendi i ndërtimit të hidrocentralit në rrezik
Përmbytja shkatërruese shkatërroi disa ura, duke përfshirë dy ura këmbësorësh të varura, një urë çeliku në qytetin Soti dhe një urë pranë Arughat, e cila lidh rrethet Gorkha dhe Dhading.
Uji gjithashtu përfshiu një kamp dhe disa pajisje në vendin e ndërtimit të hidrocentralit Budhi Gandaki, me një kapacitet të planifikuar prej 341 megavatësh.
Autoritetet urdhëruan evakuimin e banorëve që jetojnë përgjatë brigjeve të lumit për shkak të rrezikut të përmbytjeve të mëtejshme. Paralajmërime janë lëshuar edhe për banorët e disa zonave të tjera, duke përfshirë distriktet Tanahun dhe Chitwan dhe Nawalparasi-n lindore dhe perëndimore.
Shërbimet e shpëtimit po monitorojnë situatën në terren, ndërsa familjet presin lajme për persona të zhdukur. /tesheshi