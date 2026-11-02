Një fluturim i Wizz Air nga Londra për në Sofje u devijua në Budapest pas një kërcënimi me bombë

Një fluturim i Wizz Air-it që udhëtonte nga Londra për në Sofje u devijua për në Budapest pas një kërcënimi me bombë të marrë gjatë fluturimit, konfirmuan sot autoritetet hungareze dhe linja ajrore, transmeton Anadolu.
Avioni që operonte në linjën Londër Luton-Sofje, u ul i sigurt në Aeroportin Ndërkombëtar “Liszt Ferenc” të Budapestit, pasi u shoqërua nga një avion luftarak hungarez “Gripen”, tha në një postim në rrjetet sociale ministri i Mbrojtjes Romulusz, Ruszin-Szendi.
Ruszin-Szendi tha se avioni luftarak u vendos “brenda pak minutash” për të shoqëruar avionin dhe për të siguruar uljen e tij të sigurt në kryeqytetin hungarez. Sipas Wizz Air-it, avioni u ul në Budapest në përputhje me protokollet dhe procedurat e sigurisë përpara se të shkonte në një stendë të caktuar, ku autoritetet filluan kontrollet e sigurisë në avion dhe pasagjerë.
“Wizz Air konfirmon se fluturimi i sotëm Londër Luton-Sofje u devijua për në Budapest pas një kërcënimi për bombë të marrë gjatë fluturimit”, tha një zëdhënës i linjës ajrore në një deklaratë. “Wizz Air po bashkëpunon plotësisht me autoritetet. Siguria e pasagjerëve dhe ekuipazhit mbetet prioriteti ynë më i lartë”, thuhet në deklaratë.
Policia hungareze zbatoi masa shtesë sigurie pas uljes së avionit, tha Ruszin-Szendi. Sipas faqes së internetit të gjurmimit të fluturimeve “Flightradar24”, avioni u ngrit nga Londra Luton në orën 8:33 të mëngjesit me orën lokale dhe ishte planifikuar të mbërrinte në Sofje rreth orës 13:25 me orën lokale.
Të dhënat e gjurmimit të fluturimeve treguan se “Airbus A321” po devijonte drejt Hungarisë ndërsa fluturonte mbi Bosnjë e Hercegovinë. Autoritetet po kryenin inspektime në aeroportin e Budapestit pas incidentit.