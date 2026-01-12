Një i plagosur në sulmin izraelit me dron në Liban, pavarësisht armëpushimit

Një person u plagos sot pasi një dron izraelit goditi një motoçikletë në vendbanimin jugor libanez Siddiqine, në shkeljen e fundit të një marrëveshjeje të brishtë armëpushimi në fuqi që nga nëntori i vitit 2024, transmeton Anadolu.
Agjencia shtetërore e lajmeve NNA tha se sulmi kishte në shënjestër motoçikletën në lagjen Tyre, duke lënë një person të plagosur dhe më vonë të shtruar në spital.
Në një incident të veçantë gjatë natës, një dron kuadkopter izraelit hodhi dy pajisje shpërthyese në një ndërtesë në vendbanimin kufitar Aita al-Shaab, duke shkaktuar dëme të mëdha, sipas agjencisë.
Në javët e fundit, mediat izraelite raportuan se ushtria ka përfunduar përgatitjet për një sulm të mundshëm në shkallë të gjerë kundër pozicioneve të Hezbollahut nëse qeveria dhe ushtria libaneze dështojnë të çmontojnë armët e grupit.
Armëpushimi midis Izraelit dhe Hezbollahut i dha fund më shumë se një viti sulmesh ndërkufitare mes luftës në Gaza. Më shumë se 4.000 njerëz u vranë dhe 17.000 të tjerë u plagosën.
Sipas armëpushimit, ushtria izraelite duhej të tërhiqej nga Libani jugor, por u tërhoq vetëm pjesërisht dhe vazhdon të mbajë një prani ushtarake në pesë pika kufitare.