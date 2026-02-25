Një i vrarë dhe disa të plagosur nga sulmi me dron izraelit në Khan Younis

Një person është vrarë dhe disa të tjerë janë plagosur mbrëmjen e së martës si pasojë e një sulmi me dron të forcave izraelite në jug të Rripit të Gazës.
Sipas burimeve lokale, sulmi ka ndodhur në zonën “Ard al-Zeitoun”, në jug të qytetit Khan Younis, ku një grup civilësh u godit nga avionë zbulues pa pilot.
Që nga hyrja në fuqi e armëpushimit më 11 tetor të vitit të kaluar, forcat izraelite kanë vrarë 615 persona dhe kanë plagosur 1,658 të tjerë.
Ndërkohë, bilanci zyrtar i përgjithshëm i viktimave nga ofensiva izraelite në Rripi i Gazës ka arritur në 72,073 të vrarë dhe 171,756 të plagosur, që nga fillimi i sulmeve më 7 tetor 2023. Numri jo zyrtar mund të jetë shumë më i lartë. /mesazhi