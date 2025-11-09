Një palestinez është vrarë pas një sulmi me dron izraelit në qytetin Bani Suheila, në lindje të Khan Younisit, në pjesën jugore të Rripit të Gazës.
Sipas raportimeve lokale, droni goditi një grup njerëzish, megjithëse nuk janë dhënë ende detaje për të plagosurit. Sulmi vjen pavarësisht marrëveshjes së armëpushimit. /mesazhi
Një i vrarë nga sulmi me dron izraelit në Gazën jugore
