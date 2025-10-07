Bisedimet indirekte për t’i dhënë fund luftës së Izraelit në Gaza kanë filluar në Egjipt, por pak detaje kanë dalë në dritë.
Sulmet izraelite ndaj Gazës vazhduan në të gjithë enklavën me të paktën 10 palestinezë, përfshirë kërkues ndihmash, të vrarë që nga agimi.
Të paktën 104 persona janë vrarë në Gaza nga forcat izraelite që nga e premtja, dita kur Presidenti i SHBA-së Donald Trump i bëri thirrje Izraelit të ndalonte fushatën e bombardimeve.
Izraeli ka deportuar 171 aktivistë të Flotiljes Globale Sumud, përfshirë Greta Thunberg. Avokatët thonë se të ndaluarit nga flotilja e ndihmës për në Gaza u keqtrajtuan dhe iu mohuan të drejtat themelore ndërsa ishin në paraburgim izraelit.
Presidenti Trump tha se beson se së shpejti do të ketë një marrëveshje për Gazën, duke shtuar se është bërë “përparim i jashtëzakonshëm” në përfundimin e luftës shkatërruese dyvjeçare.
Në Bregun Perëndimor të pushtuar, kolonët izraelitë sulmuan aktivistët e paqes dhe shkulën 120 pemë ulliri në pronësi të palestinezëve pranë Ramallahut. /mesazhi
Një përmbledhje e lajmeve kryesore të së hënës në Lindjen e Mesme
