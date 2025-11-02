Një përmbledhje e ngjarjeve kryesore të së shtunës në Lindjen e Mesme

Avionët luftarakë, artileria dhe tanket izraelite kanë goditur zonat përreth Khan Younis, në Gazën jugore, pavarësisht armëpushimit në vazhdim.
Zyra e Medias e Qeverisë së Gazës thotë se mesatarja ditore e kamionëve tregtarë dhe të ndihmës që hyjnë në Gaza që nga hyrja në fuqi e armëpushimit më 10 tetor ka qenë 145, që thotë se është 24 përqind e numrit të rënë dakord prej 600 kamionësh që supozohet të hyjnë çdo ditë, sipas marrëveshjes.
Ministria e Shëndetësisë e Libanit thotë se katër persona janë vrarë dhe tre janë plagosur në një sulm izraelit në Libanin jugor.
Autoritetet izraelite thonë se mbetjet e tre trupave të transferuar nga Hamasi të premtën mbrëma nuk i përkasin asnjërit prej 11 robërve izraelitë të mbetur në Gaza, sipas raporteve të medias izraelite.
Kolonët izraelitë kanë qëlluar dhe plagosur tre palestinezë në fshatin al-Maniya, pranë Betlehemit, raporton agjencia e lajmeve Wafa. /mesazhi