Forcat izraelite vazhduan sulmet në të gjithë Gazën, duke vrarë mbi 60 persona, përfshirë 19 kërkues ndihmash, sipas burimeve lokale mjekësore.
Katër persona të tjerë, përfshirë dy fëmijë, vdiqën nga “uria dhe kequshqyerja” në enklavë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës.
Shefi i OKB-së, Antonio Guterres, iu drejtua vdekjeve në rritje të lidhura me urinë, duke thënë se uria në Gaza është një “katastrofë e sotme” e shkaktuar nga “vendime të qëllimshme që sfidojnë njerëzimin bazë”.
Këshilli i Sigurimit të OKB-së votoi për të zgjatur UNIFIL-in, një mision paqeruajtës afatgjatë në Liban, deri në fund të vitit 2026, kur do të fillojë një tërheqje njëvjeçare.
Ushtria izraelite kreu një sulm ajror në zonën e Sana’as në Jemen, duke pretenduar se goditi një “objektiv ushtarak” të rebelëve Huthi.
Një përmbledhje e zhvillimeve kryesore të së enjtes në Lindjen e Mesme
