Një përmbledhje e zhvillimeve më të fundit në Palestinë

Ministria e Shëndetësisë e Gazës thotë se Izraeli ka vrarë të paktën 47, duke përfshirë dy fëmijë të vegjël në al-Mawasi në Rripin jugor dhe ka plagosur 108 palestinezë në 24 orët e fundit.

Agjencia e OKB-së për refugjatët palestinezë (UNRWA) po ndalon dërgimin e ndihmave përmes vendkalimit kyç Karem Abu Salem, midis Izraelit dhe Gazës, për shkak të shqetësimeve të sigurisë, tha shefi i saj. Vendimi mund të përkeqësojë situatën humanitare në Gaza me fillimin e dimrit të ftohtë dhe me shi – me qindra mijëra palestinezë të varur nga ndihma ushqimore ndërkombëtare.

Krahu i armatosur i Hamasit thotë se luftëtarët e tij goditën një tank izraelit Merkava me një “pajisje Shawaz”, duke vrarë ushtarët në të.

Me gazetaren palestineze të vrarë sot, e identifikuar si Maysara Ahmed Salah, një gazetare e rrjetit lokal të lajmeve Quds numri i gazetarëve të vrarë në sulmet izraelite në Gaza që nga 7 tetori 2023, është rritur në 192.

Drejtori i Ministrisë palestineze të Shëndetësisë në Gaza, Dr Munir al-Bursh, i tha Al Jazeeras se Gaza veriore dhe qyteti i Gazës po vuajnë nga mungesa e personelit mjekësor mes sulmeve intensive izraelite dhe rrethimit të vazhdueshëm.

Samiti i Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit është hapur në Kuvajt, duke mbledhur liderë nga i gjithë rajoni. Sulmi i vazhdueshëm i Izraelit në Gaza do të jetë pikë kyçe diskutimi.

Zëvendësministri gjerman i Punëve të Jashtme Tobias Linder thotë se Izraeli nuk ka asnjë justifikim për të penguar dërgimin e ndihmave humanitare në Gaza.

Zyrtarët palestinezë thonë se katër persona janë vrarë në Bregun Perëndimor të pushtuar pasi personeli izraelit i sigurisë kreu një bastisje në fshatin Seir në zonën e Jeninit.

Presidenti i sapozgjedhur i SHBA-së, Donald Trump thotë se biznesmeni libanez amerikan Massad Boulos do të shërbejë si këshilltar i lartë i tij.

Shtëpia e Bardhë po punon për një marrëveshje armëpushimi dhe lirimin e pengjeve në Gaza, por “nuk ka arritur ende atje”, tha për mediat amerikane këshilltari i Sigurisë Kombëtare të SHBA-së, Jake Sullivan.



Presidenti izraelit Herzog thotë se ka “negociata që po zhvillohen prapa skenave” për luftën në Gaza, sipas zëdhënësit të tij.



Huthët e Jemenit nisën një operacion ushtarak në një “shënjestër jetike” në Izraelin qendror duke përdorur një raketë hipersonike, thotë grupi.



Ministria e Shëndetësisë e Gazës raporton se të paktën 44,429 njerëz janë vrarë dhe 105,250 janë plagosur në më shumë se 13 muaj luftë në enklavën e rrethuar.