Izraeli ka vrarë pesë anëtarë të stafit të Al Jazeera në Gaza, përfshirë korrespondentin Anas al-Sharif, në një sulm ndaj tendës së tyre mediatike jashtë Spitalit al-Shifa.
Korrespondenti i Al Jazeera Mohammed Qreiqeh, kameramanët Ibrahim Zaher dhe Moamen Aliwa, si dhe ndihmësi i tyre Mohammed Noufal, u vranë gjithashtu në sulm.
Izraeli ka marrë përgjegjësinë për vrasjen në një deklaratë, duke pretenduar në mënyrë të rreme se al-Sharif drejtoi një njësi të krahut të armatosur të Hamasit.
Mjekët thonë se forcat izraelite kanë vrarë të paktën 52 palestinezë të tjerë në sulme në të gjithë Rripin e Gazës të dielën.
Ministria Palestineze e Shëndetësisë thotë se pesë persona të tjerë kanë vdekur nga uria e shkaktuar nga Izraeli në Gaza, duke e çuar numrin total të vdekjeve për shkak të urisë në 217 që nga fillimi i luftës. Viktimat përfshijnë 100 fëmijë.
Anëtarët e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara kanë dënuar planin e Izraelit për të pushtuar Qytetin e Gazës dhe për të zhvendosur me forcë gati 1 milion palestinezë në zonat e përqendrimit në jug. /mesazhi
Një përmbledhje e zhvillimeve të fundit në Lindjen e Mesme gjatë kësaj nate
