Një përmbledhje e zhvillimeve të fundit në Lindjen e Mesme gjatë natës

Shtëpia e Bardhë ka thënë se Presidenti i SHBA-së Donald Trump do të marrë një vendim nëse SHBA-të do të bashkohen në konfliktin Izrael-Iran në dy javët e ardhshme.



Izraeli dhe Irani shkëmbyen zjarr për të shtatën ditë radhazi, me ushtrinë izraelite që tha se bombardoi dhjetëra vende në të gjithë Iranin, përfshirë reaktorin bërthamor të ujit të rëndë Arak.



Sulmet izraelite ndaj Iranit kanë vrarë të paktën 639 persona dhe kanë plagosur 1,329 të tjerë, sipas grupit të të drejtave të njeriut me seli në Uashington, Human Rights Activists.



Më shumë se 250 izraelitë u plagosën në një breshëri dhjetëra raketash iraniane, përfshirë katër në gjendje kritike, me qendrën mjekësore Soroka në qytetin jugor të Beersheba midis strukturave të goditura.



Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë se nuk do ta përjashtojë mundësinë e shënjestrimit të Ajatollah Ali Khamenei, pasi Ministri i Mbrojtjes Israel Katz tha se “eliminimi” i udhëheqësit suprem të Iranit është një nga qëllimet e luftës së vendit.



Forcat izraelite kanë vazhduar sulmet e tyre në Gaza, me autoritetet shëndetësore që raportuan të paktën 92 vdekje të enjten, përfshirë 16 palestinezë të vrarë ndërsa prisnin ndihmë ushqimore pranë Korridorit Netzarim.