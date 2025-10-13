Familjet në Izrael dhe Palestinë po presin kthimin e të dashurve të tyre, me Hamasin që pritet të lirojë rreth 20 robër izraelitë në këmbim të gati 2,000 të burgosurve palestinezë në orët në vijim.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, tha se lufta në Gaza kishte mbaruar ndërsa fluturoi për në Izrael, ku do t’i drejtohet Knessetit përpara se të marrë pjesë në një samit paqeje në Gaza në Egjipt.
Palestinezët që kthehen në Gazën veriore thonë se po gjejnë shkatërrim të papërshkrueshëm dhe nuk kanë mjete për të rindërtuar jetën e tyre.
Kombet e Bashkuara kanë konfirmuar se disa nga kamionët e tyre që transportojnë furnizime humanitare të nevojshme urgjentisht po hyjnë në Gaza, ndërsa zyrtarët atje paralajmërojnë se ushqimi, ilaçet dhe artikujt e tjerë thelbësorë mbeten në mungesë kritike.
Gazetari palestinez Saleh Aljafarawi është qëlluar për vdekje gjatë një shkëmbimi zjarri midis Hamasit dhe anëtarëve të Doghmush në Qytetin e Gazës, sipas burimeve atje.
Zëvendëspresidenti i SHBA-së, JD Vance, thotë se Uashingtoni nuk do të paguajë për rindërtimin e Gazës pas luftës shkatërruese dyvjeçare të Izraelit dhe se vendet e Gjirit do të mbulojnë kryesisht shpenzimet. /mesazhi
Një përmbledhje e zhvillimeve të fundit në Lindjen e Mesme këtë mëngjes herët
