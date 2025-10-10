Qeveria izraelite ka miratuar zyrtarisht fazën e parë të marrëveshjes së armëpushimit në Gaza, duke hapur rrugën që luftimet në enklavën e rrethuar të ndalen brenda 24 orësh, ndërsa Hamasit i është dhënë një afat kohor prej 72 orësh për të liruar më shumë robër izraelitë.
Faza e parë u miratua pavarësisht kundërshtimit të raportuar nga elementë të ekstremit të djathtë të qeverisë së Izraelit, përfshirë Ministrin e Sigurisë Kombëtare Itamar Ben-Gvir, i cili i tha Kryeministrit Netanyahu se nuk do të shërbente në një qeveri që i lejonte Hamasit të qëndronte në pushtet.
Mbetet e paqartë se si faza e parë përshtatet me një paqe më të gjerë dhe të qëndrueshme, por Hamasi ka thënë se grupi ka marrë garanci nga SHBA-të se marrëveshja do të thotë që lufta në Gaza “ka mbaruar plotësisht”.
Presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar gjithashtu se ai “i ka dhënë fund luftës”, duke shtuar se së shpejti do të udhëtojë në Lindjen e Mesme për një “nënshkrim zyrtar” të marrëveshjes së armëpushimit. /mesazhi
Një përmbledhje e zhvillimeve të fundit në Lindjen e Mesme këtë mëngjes herët
