Një përmbledhje e zhvillimeve të fundit në Pa’lestinë, dita 407 e lu’ftës

Forcat izraelite bombarduan Gazën, duke vrarë të paktën 10 persona, duke përfshirë një fëmijë, në një sulm në kampin e refugjatëve Bureij dhe pesë të tjerë në Rafah jugor.

Në Liban, një sulm izraelit në fshatin Arab Salim vrau shtatë anëtarë të një familjeje.

Ushtria izraelite tha se kreu një valë të katërt të sulmeve në periferinë jugore të Bejrutit dhe se kishte bombarduar 50 objektiva në Dahiyeh vetëm gjatë javës së kaluar.

Qeveria e Libanit thotë se Izraeli kreu 145 sulme në vend në 24 orët e fundit, ku shumica e tyre u raportuan në Nabatieh dhe në qeveritë jugore.

Ushtria izraelite njoftoi vdekjen e një ushtari tjetër në Gazën veriore, ndërsa Hezbollahu pretendoi një pritë ndaj ushtarëve izraelitë në fshatin Chamaa në Libanin jugor.

🇱🇧Israeli forces at the Shimon al-Safa shrine in the historic village of Chamaa:

🇲🇫🩸In yesterday’s Israeli attacks on Chamaa, an artillery shell struck UNIFIL headquarters. There was an incident involving UNIFIL forces, resulting in the death of 1 French soldier & injuring 3… pic.twitter.com/Vq7k39KZfU

