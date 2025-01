Një përmbledhje e zhvillimeve të fundit në Palestinë, dita 454 e luftës

Ushtria izraelite ka vazhduar sulmin e saj në Gaza gjatë natës, duke vrarë të paktën 17 persona në sulme të veçanta në veri dhe në qendër të Rripit që nga agimi, sipas raporteve të mediave lokale.



Mes të vdekurve është Omar al-Diraoui, shtëpia e të cilit në zonën az-Zawayda të Gazës qendrore u godit nga një bombë izraelite, duke e bërë atë gazetarin e dytë palestinez që vritet në enklavë në 24 orët e fundit.



Ushtria izraelite ka rrëzuar një raketë të lëshuar nga Jemeni teksa ajo hyri në hapësirën ajrore izraelite, me shpërthimin që rezultoi duke dërguar copëza të rrëzuara mbi Izraelin qendror. Nuk raportohet për viktima.



Autoritetet izraelite kanë konfirmuar se po mbajnë në paraburgim drejtorin e spitalit Kamal Adwan, Dr Hussam Abu Safia, raporton ABC News, duke cituar një deklaratë ushtarake dhënë rrjetit.



Raportuesja speciale e OKB-së, Francesca Albanese, u ka bërë thirrje “profesionistëve mjekësorë në mbarë botën” që të pezullojnë lidhjet me Izraelin në një akt solidariteti me më shumë se 1000 kolegët e tyre të vrarë në Gaza.

Share this: Facebook

X