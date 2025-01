Një përmbledhje e zhvillimeve të fundit në Palestinë, dita 458 e luftës

Tom Fletcher, shefi i ndihmave të OKB-së, thotë se përpjekjet për ndihma në Gaza janë në një “pikë të thyer” ndërsa forcat izraelite vazhdojnë sulmet ndaj punonjësve humanitarë, duke përfshirë një sulm me armë në një kolonë të shënuar qartë të WFP të dielën.



Forcat izraelite vranë dy palestinezë të tjerë në kampin e refugjatëve Nuseirat në Gaza qendrore, duke e çuar numrin e të vdekurve nga sulmet e së hënës në të paktën 28.



Ushtria izraelite bombardoi gjithashtu qytetin Tammun në Bregun Perëndimor të pushtuar, duke vrarë të paktën një person, mes një gjuetie për të dyshuarit pas një sulmi me armë që vrau tre izraelitë pranë vendbanimit ilegal të Kedumim.



Një aktivist palestinez përshkroi një natë tmerri në Bregun Perëndimor të pushtuar, teksa kolonët izraelitë u vunë zjarrin shtëpive dhe automjeteve palestineze në të paktën gjashtë fshatra, si hakmarrje e dukshme për të shtënat në Kedumim.



Forcat e sigurisë të Autoritetit Palestinez (PA) gjithashtu kryen bastisje në Bregun Perëndimor të pushtuar, duke sulmuar qytetin e Attil dhe duke vrarë të paktën tre luftëtarë të rezistencës, sipas kolegëve nga Al Jazeera Arabic.



Një grup izraelit i të drejtave thotë se ushtria izraelite po refuzon të zbulojë vendndodhjen e Dr Hussam Abu Safia, drejtorit të arrestuar të spitalit Kamal Adwan të Gazës, dhe po refuzon kërkesat për të lejuar avokatët të takohen me të.

Share this: Facebook

X